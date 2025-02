Spagna, la Federcalcio spagnola teme che gli arbitri possano fermare il campionato (As)

Gli arbitri lamentano le pressioni e le molestie che subiscono, ma non c’è ancora una volontà unanime di prendere misure estreme come fermare il campionato

Secondo quanto riportato da As, la Federcalcio spagnola teme pesanti azioni da parte degli arbitri. Ormai lo scontro politico in Spagna tra Federazione, Real Madrid, arbitri e la Liga è a livelli quasi insostenibili. Adesso si teme la reazione degli arbitri che potrebbero bloccare il campionato.

Gli arbitri in Spagna potrebbero fermare il campionato

La Federazione calcistica spagnola (Rfef) “teme che gli arbitri possano arrivare a fermare il campionato se la tensione continua a salire“, scrive As. “Gli arbitri lamentano le pressioni e le molestie che subiscono, ma non c’è ancora una volontà unanime di prendere misure estreme come fermare il campionato“, affermano le stesse fonti della federazione.

Il presidente della Rfef, Rafael Louzán incontrerà Medina Cantalejo, presidente del Comitato tecnico degli arbitri (Cta), per “ridurre la tensione“.

Il Real Madrid minaccia di cambiare campionato: potrebbe anche giocare in Serie A (Sport)

Secondo quanto ipotizza Sport.es, il Real Madrid potrebbe cambiare campionato. La guerra con tutto il sistema (arbitri, Liga, federazione) diventa sempre più logorante. “Sono stufi della persecuzione arbitrale e della Lega di calcio professionistico con Javier Tebas come nemico principale“, scrive Sport. Questo è il motivo che potrebbe portare il Real a chiedere di poter giocare in un altro campionato, lasciando di fatto la Liga.

Si tratta di una provocazione che, per quanto difficile e remota, non è esattamente impossibile. Il Real “prima dovrebbe recarsi alla Fifa per richiedere il cambio di competizione con l’approvazione della Lega del Paese che lo ha ospitato, e poi dovrebbe passare al vaglio della Uefa, con cui è in guerra anche per la Superlega europea. Due passaggi complicati, anche se non impossibili, soprattutto nel breve periodo”.

Il club bianco potrebbe chiedere “asilo” in Bundesliga, Serie A o Ligue 1 come destinazioni principali. La sua presenza alzerebbe il livello sportivo ma, soprattutto, darebbe un salto di immagine che permetterebbe anche di aumentare le entrate economiche.

A Madrid sono convinti che Tebas stia approfittando della sua posizione per danneggiare il club. Accusano anche che Tebas abbia creato una coalizione contro il Real.

ilnapolista © riproduzione riservata