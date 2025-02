Il Real Madrid minaccia di cambiare campionato: potrebbe anche giocare in Serie A (Sport)

Sono stufi delle persecuzione arbitrale. Dovrebbero chiedere alla Fifa il cambio di competizione, la Liga dovrebbe approvarlo e poi passare per la Uefa

Secondo quanto ipotizza Sport.es, il Real Madrid potrebbe cambiare campionato. La guerra con tutto il sistema (arbitri, Liga, federazione) diventa sempre più logorante. “Sono stufi della persecuzione arbitrale e della Lega di calcio professionistico con Javier Tebas come nemico principale“, scrive Sport. Questo è il motivo che potrebbe portare il Real a chiedere di poter giocare in un altro campionato, lasciando di fatto la Liga.

Il Real Madrid in Serie A? Perché no?

Si tratta di una provocazione che, per quanto difficile e remota, non è esattamente impossibile. Il Real “prima dovrebbe recarsi alla Fifa per richiedere il cambio di competizione con l’approvazione della Lega del Paese che lo ha ospitato, e poi dovrebbe passare al vaglio della Uefa, con cui è in guerra anche per la Superlega europea. Due passaggi complicati, anche se non impossibili, soprattutto nel breve periodo“.

Il club bianco potrebbe chiedere “asilo” in Bundesliga, Serie A o Ligue 1 come destinazioni principali. La sua presenza alzerebbe il livello sportivo ma, soprattutto, darebbe un salto di immagine che permetterebbe anche di aumentare le entrate economiche.

A Madrid sono convinti che Tebas stia approfittando della sua posizione per danneggiare il club. Accusano anche che Tebas abbia creato una coalizione contro il Real.

Il Real pareggia in casa dell’Osasuna 1-1 e ora c’è il rischio che il Barcellona lo raggiunga a 51 punti in classifica (anche l’Atletico ha pareggiato rimanendo a -1 dal primo posto). Ma non è questa la notizia peggiore per la squadra di Carlo Ancelotti. Ancora una volta, il Real Madrid “ritiene che quanto accaduto nella partita contro l’Osasuna sia senza precedenti. Si parla di nuovo di premeditazione“. Ovviamente il riferimento di Marca è agli arbitri. Ieri contro l’Osasuna Bellingham è stato espulso per una parola di troppo all’arbitro (forse fraintesa). Come se non bastasse l’arbitro Munuera ha pure fischiato un rigore contro al Real molto simile a quello assegnato al derby.

Insomma il clima è infuocato e questa mattina tutti i media spagnoli ne parlano. Da ricordare inoltre che lunedì ci sarà “l’incontro presso il Comitato Tecnico degli Arbitri in merito alle registrazioni audio (del derby con di Madrid) e, incidentalmente, a tutto quello che è successo a Pamplona“.

