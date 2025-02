Salah irreale: senza di lui il Liverpool sarebbe 14esimo come l’Everton (Telegraph)

Il Liverpool dovrebbe offrirgli di tutto per farlo rimanere. È troppo giovane per andare in pensione in Arabia.

“Solo due giocatori di questa generazione meriterebbero la possibilità di essere scolpiti sul Monte Rushmore“, scrive il Telegraph e si riferisce a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. “Hanno mantenuto livelli così alti per così tanto tempo da appartenere a una categoria a sé stante“. Ma quello del Telegraph non è un pezzo di elogio a Messi e Ronaldo, bensì a Momo Salah, protagonista assoluto della vittoria del suo Liverpool sul City per 2-0.

In pratica Salah ha consegnato nelle mani di Slot la Premier League e quindi, “potrebbe finalmente essere giunto il momento di considerare un terzo contendente (sul monte Rushmore), poiché l’irresistibile Mohamed Salah sta mettendo insieme una stagione epocale”. “Salah ha segnato e fatto assist in 49 diverse partite di campionato nelle prime cinque divisioni europee. Gli unici altri a condividere questa distinzione? Sì, avete indovinato, Messi e Ronaldo“.

Il Liverpool a Salah dovrebbe offrirgli il mondo per farlo rimanere

“Il Liverpool dovrebbe seriamente considerare di offrirgli il mondo per restare. Per ora non c’è alcun segno dell’età che appassisce sul suo luminoso talento. È troppo giovane per essere mandato in pensione nelle sabbie dell’Arabia Saudita, troppo fenomenale e raffinato per concludere la sua carriera in un posto sperduto come l’Al-Hilal di Riyadh“, continua il Telegraph.

Salah è ha raggiunto quota 41 tra assist e gol solo in campionato, questi hanno portato almeno 34 punti al suo club in questa campagna. “Senza i suoi gol e i suoi assist, il Liverpool sarebbe nella stessa posizione in classifica dell’Everton: 14°. Invece 11 punti di vantaggio sull’Arsenal, incoronazione a maggio è quasi un fatto compiuto. In tutte le competizioni, sono 51 fra gol e assist”. Qualcosa di irreale.

Sembra automatico il merito di Slot, ma non è così scontato. “Mentre gli ex pilastri del City Kevin De Bruyne e Bernardo Silva vedono i loro poteri svanire all’inizio dei loro 30 anni, Salah continua a cambiare marcia. Ma la meraviglia di Salah non può essere desunta solo dai numeri. Genera un’emozione, l’aspettativa che può accadere sempre qualcosa di sontuoso ogni volta che la palla arriva sui suoi piedi”.

Quella tra City e Liverpool era anche una sfida egiziana tra Marmoush e Salah. Neanche a dirlo, è salito in cattedra il folletto dei Reds. “Una lezione magistrale di Salah” all’attaccante del City. Ormai la vera questione non è se il Liverpool vincerà o meno la Premier. Piuttosto se “la stagione di Salah possa essere considerate tra le migliori mai giocate da un singolo giocatore“. I pensieri volano subito a Thierry Henry, e agli “Invincibili” dell’Arsenal del 2003/04.

Salah, dopo aver segnato già 30 gol in tutte le competizioni, gli restano tre mesi per aumentare quel totale e superare altri record. “Un gol e un assist nella stessa partita non sono una cosa semplice, e Salah ci è riuscito 11 volte per il Liverpool questa stagione“.

