Juventus, l’esonero di Motta a fine campionato resta l’opzione più probabile (Libero)

L’ennesimo fallimento della stagione bianconera, a Thiago Motta resta solamente il quarto posto per evitare il disastro.

Libero scrive della figuraccia Juventus in Coppa Italia, eliminata ai rigori da un Empoli infarcita di rincalzi (la Juve ha schierato i titolari). Per il quotidiano, l’esonero di Motta a fine stagione è più che probabile.

Ennesimo fallimento della Juventus di Motta

Scrive Libero:

La più grande sorpresa della stagione di Coppa Italia è servita: l’Empoli elimina la Juventus. I toscani passano ai rigori all’Allianz Stadium, raggiungendo il Bologna in semifinale (il doppio confronto, per aggiudicarsi un posto per la finalissima dell’Olimpico di Roma del 14 maggio, andrà in scena ad aprile). Un risultato clamoroso (è la prima semifinale di Coppa nella storia dell’Empoli), che rappresenta l’ennesimo fallimento della stagione bianconera. Dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Milan e l’eliminazione al playoff di Champions contro il modesto Psv, a Thiago Motta resta solamente il quarto posto per evitare il disastro (l’esonero a fine campionato, comunque, resta l’opzione più probabile).

Le deludenti prestazioni della Juventus, l’uscita prima dalla Champions e poi dalla Coppa Italia, hanno dato un duro colpo a tutto l’ambiente Juve e soprattuto ai tifosi che ora non invocano solo più il ritorno di Allegri in panchina, ma anche quello di Andrea Agnelli alla dirigenza del club bianconero.

Smurfette10: Che disastro la mia #Juventus manco in semifinale questo allenatore ci ha portato…rivoglio andrea agnelli e una società fatta da uomini veri che di calcio ambiente conoscono ..a chi osannava #motta guardate che schifo…#allegri con quel poco che aveva ci ha fatto vincere.

Storiedituttigiorni: Più che Thiago Motta io licenzierei presidente amministratore delegato Direttore generale direttore marketing e tutti quei coglioni che prendono soldi a sbafo #JuventusFC rivogliamo Andrea Agnelli.

Miriam: Si io lo sostengo, perché un allenatore così NON VA LASCIATO SOLO,la dirigenza della JUVE NON ESISTE. NON ABBIAMO UNA FOTTUTA IDENTITÀ. NON ABBIAMO NESSUNO DI APPARTENENZA,NON ABBIAMO UN ANDREA AGNELLI CHE SCENDE AI MICROFONI E DICE VERGOGNA E IL GIORNO DOPO LI RADUNA PER URLARE.

Ci sono addirittura citazioni poetiche tratte da una canzone di Noemi per l’ex presidente

“Non so più quante volte ti ho cercato Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna Non so più quante notti ti ho aspettato Per finire a ingoiare tutta la paura Di rimanere sola In questa stanza buia Solo tu sei la cura per me” (la Juventus FC ad Andrea Agnelli ).

