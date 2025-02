Rrahmani: «Contro l’Udinese è mancata un po’ di concretezza e anche l’ultimo passaggio»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Abbiamo creato poche occasioni. Contro la Lazio dobbiamo entrare in partita con la testa giusta»

Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pareggio 1-1 di ieri sera contro l’Udinese.

Rrahmani: «Contro la Lazio dobbiamo entrare in partita con la testa giusta»

Il difensore azzurro ha dichiarato:

«Posso dire che è mancata un po’ di concretezza e anche l’ultimo passaggio. Abbiamo creato poche occasioni e non siamo riusciti a fare gol».

Ti senti un leader di questa squadra?

«Gioco tutte le partite e mi sento un leader perché sono qui da cinque anni. Abbiamo creato un gruppo che sta lottando e tanti giocatori sono qui da tanto tempo, io sono tra questi e mi sento un leader».

C’è voglia di riscatto con la Lazio?

«Anche con la Lazio sarà difficile, come contro l’Udinese. Dobbiamo vincere, cercando di entrare in partita con la testa giusta».

A Radio Crc:

«Sono un robot per Conte? Penso che lo siamo un po’ tutti noi, perché facciamo cose simili e tutte le settimane prepariamo le partite insieme. Tutti dobbiamo fare quello che ci chiede il mister: ognuno di noi è un robot».

Il difensore centrale continua:

«La grande forza della solidità difensiva ritrovata è che difendiamo come una squadra, tutti insieme. Iniziando dagli attaccanti, che iniziano la pressione: in questo modo per noi dietro è più facile. Questa è la chiave della nostra squadra. Difendere in avanti e fare una forte pressione aiuta anche noi difensori ad agire meglio. Facendo una forte pressione, le palle che arrivano agli attaccanti contro cui giochiamo non sono pulite. In questo modo per noi è più semplice intervenire su quei palloni».

