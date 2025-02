Raspadori a segno e migliore in campo con Lazio e Como. Non c’è motivo per snaturarlo. Conte conferma lo schema di gioco di Como

Raspadori non si tocca, contro l’Inter il Napoli giocherà col 3-5-2 (Corsport)

Il Napoli di Conte prosegue col 3-5-2. Giocherà così anche contro l’Inter sabato alle 18. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il tecnico azzurro non cambia, non dovrebbe cambiare nonostante la sconfitta di Como, nonostante tutto. Una riflessione mirata, ben calibrata: nel bel mezzo delle difficoltà, la priorità è sempre la semplicità. Meglio la continuità e la salvaguardia delle certezze in un momento già affollato di dubbi: l’ultimo, legato alla sostituzione di Anguissa, vale già un vuoto da riempire. Una base su tutte? Raspadori: a segno con Lazio e Como, migliore in campo all’Olimpico e migliore della squadra al Sinigaglia, due gol e due prestazioni di grande spessore a legare il gioco, a rifinire e chiudere. Jack si esalta da attaccante puro, da centravanti o in questo caso a sostegno, girando intorno, seconda punta tecnica e rapida: non c’è motivo di snaturarlo, in questa fase, essendo probabilmente il più in forma e il più lucido.

Raspadori è un simbolo, un piccolo totem del periodo, ma è ovvio che le valutazioni di Conte sono molto più ampie, legate ad aspetti tecnici e tattici che arricchiranno una partita già piena di significati importanti per la classifica e le ambizioni scudetto di tutti, Atalanta compresa. Napoli a specchio, insomma: difenderà a cinque, avrà due punte e costruirà a tre più Lobotka e una mezzala o chissà chi, sono i segreti dello scacchista.

Raspadori è un giocatore importante per il Napoli, a Como ha corso più di tutti (Sky Sport)

A Sky Sport fanno il punto della situazione con Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Il giornalista sottolinea un dato importante in vista di Napoli-Inter, ovvero la centralità ritrovata di Raspadori che a Como ha corso più di tutti.

Le parole di Modugno:

«Tra un po’ le parole di Manna a Sky Sport. Ci annuncia un rinnovo, ci parla di Kvarataskhelia, di Osimhen, della sfida scudetto e di tanto altro. Non ci parla di Raspadori. Lui sta parlando in campo, sta trovando il modo per rilanciarsi in un momento di difficoltà. Fondamentale riconoscergli una centralità, sta meglio degli altri. Dato interessante a Como, Raspadori è quello che ha corso più di tutti. Non è una cosa scontata. In questo momento è un giocatore importante».

