Raspadori è stato l’unico dodicesimo uomo del Napoli (CorSport)

Escluso Neres, l’ex Sassuolo ha portato dalla panchina i tre punti contro il Venezia. A Okafor sarà chiesto di modificare il trend negativo: ne ha segnati cinque col Milan subentrando.

Considerando che David Neres ora è un titolare, il Napoli fa fatica a trovare l’uomo in più dalla panchina, che ti svolti la gara in un momento di difficoltà. Ci è riuscito Giacomo Raspadori, nel match contro il Venezia, dove gli azzurri riuscirono a ottenere i tre punti grazie a lui.

Raspadori l’unico uomo in più del Napoli, ma occhio ad Okafor

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Ora che il dodicesimo fa il titolare, il Napoli ha perso una risorsa dalla panchina. Le altre ancora fanno fatica. La conferma ulteriore è arrivata domenica contro l’Udinese. Una ventina di minuti con Raspadori, Simeone e Ngonge in campo per provare a vincere la partita. Risultato? Nessun pericolo, nessun tiro, solo qualche spunto isolato che non ha portato a nulla. A loro poco prima del recupero si è aggiunto anche l’ultimo arrivato, Okafor. Il dodicesimo perfetto, ricordando la stagione scorsa al Milan: sei gol totali di cui cinque entrando nel secondo tempo. Conte chiederà allo svizzero di modificare il trend della panchina, il contributo relativo di chi è chiamato a sovvertire il destino di una partita in pochi istanti.

Di solito chi faceva la differenza nel finale era Neres, che con l’addio di Kvaratskhelia, oggi è il proprietario della corsia mancina. Punti di scorta latitano. Ne ha regalati due in più solo Raspadori con la rete provvidenziale contro il Venezia a dicembre: 1-0. In totale sono quattro le firme dalla panchina. L’allenatore del Napoli sperava di avere risposte differenti domenica. Non è andata così: Simeone ha avuto pochi palloni giocabili, Raspadori ha fatto fatica a trovare una sua dimensione tattica, Ngonge a destra è apparso fumoso e confusionario.

