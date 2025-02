Rabiot è diventato un senatore del Marsiglia, la madre-agente: «Si è sentito adottato»

Le Parisien racconta l’ex Juventus: «Sono piacevolmente sorpreso dal club. Voglio restare qui, non avrebbe senso andarmene con una qualificazione in Champions».

Adrien Rabiot sta ritrovando fiducia al Marsiglia, per il tecnico De Zerbi è un calciatore cruciale e finora ha collezionato 3 gol e 2 assist in 16 partite da trequartista.

Rabiot si è adattato alla vita marsigliese: è diventato uno dei senatori dello spogliatoio

Le Parisien racconta la nuova vita dell’ex Juventus, tornato in Francia dopo cinque anni trascorsi in bianconero:

Si gode Marsiglia in giornate tranquille, stando in casa o girando in centro. «È un grande lavoratore, è molto socievole con i compagni, umile e abbastanza deciso. Si prende cura del suo corpo ed è un senatore dello spogliatoio, non esita dare consigli ai più giovani» spiega un membro della dirigenza del club. E anche lo stesso Rabiot sembra essere entusiasta: «Sono piacevolmente sorpreso da ciò che ho scoperto qui: lo staff, il fervore, l’entusiasmo intorno al club. Io do il massimo ogni giorno. Sto cercando di trascinarmi i compagni. Sono molto felice di essere qui». Sua madre-agente Véronique ha aggiunto: «L’accoglienza dei tifosi al suo arrivo lo ha reso molto felice: si è sentito subito adottato».

E il futuro? Sotto contratto fino a giugno 2026, rimane disponibile a continuare per diversi anni la sua avventura a Marsiglia: «Mi piacerebbe restare, non riguarda solo me la questione. Se il Marsiglia non raggiungesse la qualificazione nelle coppe europee, sicuramente farebbe rumore; ma sono concentrato su questo obiettivo. L’allenatore mi ha insegnato cose che non conoscevo. Il mio desiderio è rimanere, non avrebbe senso andarsene dopo aver conquistato una qualificazione in Champions».

