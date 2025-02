Ora c’è anche il coach delle sostituzioni: «Nessuno allena le riserve, e invece cambiano le partite»

L’intervista dello Spiegel al “guru” Sammy Lander: “Ci sono molti esempi di grandi sostituti, ma il numero di sostituzioni sbagliate è maggiore. E’ un ruolo che va allenato nello specifico”

Sammy Lander ha 28 anni, è originario di Weymouth, nel sud dell’Inghilterra, e di mestiere fa “l’allenatore delle sostituzioni”. Si è specializzato, racconta allo Spiegel che l’ha intervistato. Ha cominciato all’AFC Wimbledon, club di terza divisione inglese. Poi ha fatto una stagione come responsabile della ricerca e dell’innovazione presso il London United FC nella USL Championship, la seconda divisione degli Stati Uniti, dove ha guidato un team di analisti. Ora lavora come consulente sia con squadre della Premier League che con club della Ligue 1 francese o della nazionale statunitense.

“Nel calcio – dice – ci sono molti esempi di grandi riserve, ma il numero di sostituzioni sbagliate è maggiore. Non si tratta necessariamente di giocatori scarsi, ma il ruolo di sostituto è impegnativo. Molti si rassegnano a restare in panchina. Non essere nella formazione titolare a volte può avere un impatto psicologico sui giocatori. Come puoi essere pronto se non tocchi palla da 40 minuti?”

“Fondamentalmente, il mio ruolo è quello di trasmettere tutto questo all’allenatore. Vogliamo allenarci specificatamente per diventare sostituti. Si allena un attaccante, si allena un centrocampista, si allena un difensore. Ma quando si tratta di sostituzioni, non c’è bisogno di essere allenati. Per me è un mistero: in Premier League ogni gol vale un milione di sterline o più, ma si corre il rischio di avere un giocatore che non è stato preparato per il suo ruolo”.

Secondo Lander l’Arsenal “è un esempio in questa stagione di quanto sia possibile influenzare una partita o addirittura un’intera stagione attraverso i calci piazzati. Ora esistono degli allenatori standard per questo (ma se è per questo ora ci sono anche degli allenatori delle rimesse laterali… ndr). Il passo successivo sono le sostituzioni. Un allenatore ha cinque sostituzioni e può quindi sostituire metà dei suoi giocatori di movimento. I dati dimostrano che ho trasformato i giocatori in buoni sostituti. Conosco troppi professionisti che non riescono a gestire bene il loro ruolo di sostituti, e posso capirlo. Bisogna lavorare con i giocatori per capire, innanzitutto, perché non amano essere sostituiti e, in secondo luogo, mettere in atto dei processi per fargli accettare il loro ruolo”.

Lui ovviamente non li chiama “riserve”. Dice che s’è inventato delle definizioni meno negative. “Closer, Energizer, Impacter, Matchwinner o Exciter. Attualmente ne abbiamo 16 diverse. In breve, si tratta di ruoli tattici associati a nomi psicologici. Al giocatore viene assegnato un ruolo pensato su misura per lui e pensato appositamente per questo gioco. Chiunque sia un closer sa che deve fermare gli attacchi dell’avversario e portare a casa il risultato in sicurezza. Questa novità è stata accolta molto bene dai giocatori. Non solo psicologicamente, ma anche tatticamente”.

Lander ora il “Key Performance Indicator”. Che “comprende cinque o sei statistiche che indicano se hai avuto successo o meno nel tuo ruolo. Come Exciter, il tuo compito è emozionare lo stadio. Quindi i tuoi KPI sono il dribbling riuscito, le occasioni create, i recuperi palla nell’ultimo terzo di campo”.

Entrando nel vivo del suo mestiere… “Durante l’intervallo facciamo una sessione di allenamento di 15 minuti in campo. Mi dà fastidio quando vedo i giocatori uscire rilassati e passarsi la palla in diagonale. Oppure palleggia con la palla, preferibilmente due volte, e chi perde si prende una scoppola. Tutto quello che riesco a pensare è: questo non ti prepara per il secondo tempo. Se i giocatori abituali si riscaldassero in questo modo, ti chiederesti cosa c’è che non va”.

“Al momento non ci sono quasi statistiche dettagliate sulle sostituzioni. Non puoi andare su un sito web di dati, non c’è niente lì. Ho provato a formulare un nuovo valore che indichi se una sostituzione è positiva o negativa. L’impatto atteso è costituito dal valore dei gol attesi, ovvero la probabilità di un gol, e da un valore più/meno per determinare se il giocatore sostituto ha aggiunto valore alla prestazione o meno. Non direi che è ancora agli inizi, ma lo stiamo costantemente evolvendo per aumentarne l’affidabilità”.

