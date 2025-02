Navas, il portiere che viene denunciato ovunque va: a processo in Spagna, Francia e Costarica

Colleziona contenziosi e apparizioni in tribunale. Il portiere ex Real e Psg “ha un lato oscuro”, scrive Marca

Ve lo ricordate Keylor Navas? Per un periodo fu anche accostato al Napoli. Ecco, l’ex portiere del Real Madrid e del Psg ha problemi con la legge ovunque va. E’ il suo “lato oscuro”, scrive Marca. In Costa Rica, in Francia, in Spagna… Non c’è Paese in cui è stato nel quale poi non è stato denunciato o processato.

In Costa Rica sia lui che la moglie sono stati denunciati nel 2020 per una controversia riguardante il franchising del sistema di elettrostimolazione Electro Body Center. Un’attività che non è andata come previsto, e gli acquirenti lo hanno portato in tribunale chiedendo risarcimenti per 150.000 dollari.

In Francia l’estate scorsa è stato denunciato da un operaio che lo accusava di averlo tenuto senza contratto e di averlo ospitato in uno scantinato umido e senza finestre. C’è anche un video nel quale Navas risponde alle sue proteste dicendo che “qui non lavoriamo secondo le leggi francesi” e “senza un contratto francese, ti pago in contanti, lavoriamo secondo le mie regole”.

L’ultima denuncia venuta alla luce è a Madrid, quando il portiere ha rescisso unilateralmente il contratto che aveva con la Breathe Football del suo agente storico Ricardo Cabañas. A gennaio il Tribunale di primo grado numero 34 di Madrid lo ha condannato al pagamento di 250.000 euro, oltre agli interessi di mora, per la violazione del contratto stipulato. Contemporaneamente ha anche un altro caso pendente a Madrid con il suo ex agente, che dovrà essere risolto nei prossimi mesi.

Ma Navas è dovuto comparire a processo per questioni sportive anche in Costa Rica.

