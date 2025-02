Okafor numericamente potrà servire, ma è chiaro che il Napoli esce indebolito da questa sessione

Napoli, sorridono solo le casse del club. La classifica meritava altro sforzo sul mercato (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport critica il Napoli per il mercato invernale.

Scrive nell’editoriale di commento alla sessione di gennaio:

Conte doveva invece sostituire Kvara, venduto al Psg: un titolare e per qualità il miglior giocatore del Napoli. Il tecnico aveva chiesto nomi all’altezza, da Garnacho ad Adeyemi. È arrivato Okafor esubero rossonero. Numericamente potrà servire, ma è chiaro che il Napoli esce indebolito da questa sessione. Sorridono le casse del club (riempite con 75 milioni dopo le tante spese estive) molto meno allenatore e tifosi.

Anche il centrale di difesa è svanito: troppo alte le richieste viola per Comuzzo e così Marin, che voleva andare via, alla fine è rimasto, vedremo con quale spirito. Vista la classifica, valeva la pena fare uno sforzo maggiore.

Napoli indebolito in maniera sfacciata. De Laurentiis aveva dato l’ok a investire 50 milioni

Repubblica Napoli con Marco Azzi scrive che il Napoli si è indebolito in maniera sfacciata e che De Laurentiis avrebbe dato l’ok a investire due terzi del tesoretto di Kvara, ossia 50 milioni. Quindi il responsabile è il ds Giovanni Manna? Questo Repubblica non lo scrive.

Il Napoli manda in archivio la peggiore sessione di mercato della sua quasi centenaria storia: tirando le somme soltanto dal punto di vista tecnico. È stata infatti indebolita in maniera quasi sfacciata una squadra in piena lotta per lo scudetto e non è una giustificazione la comprensibile necessità di sistemare i conti, visto che dall’inizio di gennaio il club azzurro ha collezionato una serie di flop anche nelle operazioni realizzabili a costo zero.

Tutti i flop del mercato invernale

Repubblica cita i casi di Danilo, Saint-Maximin, per non parlare dei colpi importanti come Garnacho (“inutile corteggiamento”) e Adeyemi invano inseguiti. Definisce buco nell’acqua l’inseguimento a Comuzzo.

Troppo fumo e poco arrosto, insomma, anche se il Napoli si può consolare con il tesoro messo in cassaforte grazie alla cessione di Kvaratskhelia, rimasto intatto. Voci di dentro sussurrano che De Laurentiis avrebbe dato l’ok per investire due terzi dei 75 milioni incassati per la cessione del georgiano, ma non essere riusciti a rinforzare la squadra nonostante un budget a disposizione così imponente sarebbe persino più grave.

Gli insulti ricevuti da De Laurentiis per il tweet di benvenuto a Okafor.

ilnapolista © riproduzione riservata