Napoli, Lukaku ha smesso di segnare e la squadra ha cominciato a faticare (Sportmediaset)

Il belga a febbraio non ha mai trovato la via del gol e ieri al Sinigaglia è stato sostituito dopo poco più di un’ora di gioco. Qualcosa si è rotto nel giocattolo di Conte

Sportmediaset fa di Lukaku il capro espiatorio del momento del Napoli. La sconfitta a Como ha fatto deflagrare tutte quelle vocine di sottofondo che criticavano il gioco del Napoli, Conte e l’attaccante di Conte. Perché poi, agli altri, Lukaku questo è: l’attaccante di Conte. Non è un caso, per la redazione di Mediaset, che il momento no del belga coincida con il momento pessimo del Napoli.

Lukaku a febbraio non ha mai trovato la via del gol

Scrive Sportmediaset:

Nemmeno per i nerazzurri il mese che si sta per concludere è stato positivo (7 punti conquistati su 15 disponibili), ma gli uomini di Conte sono riusciti a fare peggio, racimolando la miseria di tre pareggi (contro Roma, Udinese e Lazio) e una sconfitta (con il Como), tre miseri punti in totale. L’ultimo successo è datato 25 gennaio, il 2-1 sulla Juve che aveva alimentato ancora di più i sogni scudetto.

Poi, improvvisamente, qualcosa si è rotto nel giocattolo perfetto assemblato da Conte. Qualche infortunio di troppo, la mancanza di un sostituto adeguato di Kvaratskhelia. Poi c’è senza dubbio un calo di forma complessivo della squadra, una stanchezza sia fisica che mentale. Non può essere un caso che quando Lukaku ha smesso di segnare la squadra ha cominciato a faticare. L’attaccante belga, assist per Raspadori contro la Lazio a parte, a febbraio non ha mai trovato la via del gol e ieri al Sinigaglia è stato sostituito dopo poco più di un’ora di gioco. Numeri impietosi quella del belga che in riva al lago ha toccato solo sette palloni in tutto il primo tempo. Insomma, come giocare con un uomo in meno, cosa che nessuna squadra può permettersi.

