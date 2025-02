Napoli, la probabile formazione contro l’Udinese: Juan Jesus ancora titolare

Buongiorno sarà convocato come contro la Roma, ma il centrale brasiliano è nuovamente in vantaggio per partire dal primo minuto accanto a Rrahmani.

Juan Jesus ha preso il posto di Alessandro Buongiorno dopo che quest’ultimo ha subito una frattura di due vertebre lombari durante un allenamento di metà dicembre. Contro la Roma è tornato tra i convocati, ma in panchina senza subentrare; Juan Jesus, infatti, è stato schierato accanto ad Amir Rrahmani, con prestazioni al di sopra delle aspettative. Il tecnico Antonio Conte ha ritrovato uno di quei calciatori che si erano persi nel Napoli della scorsa stagione.

Napoli-Udinese, Juan Jesus dovrebbe essere ancora titolare

Domenica sera il Napoli affronterà l’Udinese alle 20:45 e, anche per questo match di campionato, il brasiliano è in vantaggio sull’ex Torino.

Per Sky Sport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, gli undici titolari scelti da Antonio Conte dovrebbero essere i seguenti:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

A Radio Crc:

«Rrhamani lo conosco da quattro anni, non è una novità per me giocare con lui. Buongiorno è un calciatore di prospettiva importante, ci sta dando una grossa mano. Io sono in Italia da 14 stagioni e non devo dimostrare niente a nessuno, perché il mio percorso l’ho fatto anche bene, al di là delle critiche. Sono una persona che lavora tanto e che è sempre a disposizione del mister e della squadra: mi interessa solo il parere della società del tecnico. Le chiacchiere le lascio perdere, perché sono un professionista ed ho fatto un percorso: nessuno sa quanto ho lavorato per arrivare fino a qua. Dimostro sempre tutto con i fatti in campo e mai con chiacchiere e polemiche: si è visto anche in queste due partite. Siamo una squadra di bravi ragazzi, alle volte scherzando dico anche che siamo troppo buoni, perché ogni tanto ci vuole un po’ di cattiveria in campo. Ma lavoriamo tantissimo, seguendo quello che ci dice il mister. Io trovo un gruppo sereno e che ha sempre voglia di imparare, dove tutti danno una mano per superare le difficoltà. Abbiamo ancora tanto da fare, perché la strada è ancora lunga, ma spero di continuare così».

