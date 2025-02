Confermati i segnali di stanchezza intravisti una settimana fa a Roma, pagato dazio alla mancanza di valide alternative in difesa e in attacco

Napoli, il non mercato invernale sarà un ostacolo in più nella lotta scudetto (Repubblica)

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Gli azzurri hanno confermato i segnali di stanchezza intravisti una settimana fa a Roma e hanno pagato dazio alla mancanza di valide alternative in difesa e in attacco. La coperta corta sarà un ostacolo in più nella volata per lo scudetto, complice il mancato arrivo di rinforzi nel mercato invernale. Ma Conte non vuol sentir parlare di occasione persa: «Non confondete i sogni con la realtà. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, fidatevi, ci sta un pari con l’Udinese: questo è un punto importante per arrivare in Europa».

La panchina troppo corta ha presentato il conto al Napoli in difesa e anche in attacco è stata a lungo una serata ombrosa per Neres, che è diventato l’erede di Kvaratskhelia dopo la conclusione del mercato, con tutte le pressioni che comporta il suo rango di titolare. L’Udinese si ègiocata le sue carte a briglia sciolta e ha sfiorato il sorpasso con Lovric, nonostante l’atteggiamento più aggressivo col passare dei minuti della squadra di Conte, tradita dalla serataccia di Lukaku e costretta a tentare il tutto per tutto con i cambi.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Il pari casalingo del Napoli con l’Udinese è il segnale di un abbassamento di tensione fisica e mentale: l’incontro di ieri è sembrato la prosecuzione del secondo tempo di Roma. E forse non è un caso che il Napoli abbia rallentato due volte nel momento in cui avrebbe potuto dare uno scossone all’Inter: all’Olimpico aveva giocato conoscendo il risultato del derby di Milano e sapendo quindi di poter allungare in vetta; ieri ha sprecato l’occasione di mettere i nerazzurri nella complicata condizione di non dover sbagliare nel posticipo di oggi. In queste due partite il Napoli era passato in vantaggio e ha regalato il pareggio per una disattenzione difensiva: una volta può succedere, due no, soprattutto a una formazione di Conte. A Roma la capolista non aveva avuto il tempo per provare a vincere, ieri non è riuscita a creare un’occasione in tutta la ripresa.

