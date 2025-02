Olivera non sarà rischiato. A destra Politano. Davanti, ovviamente, Raspadori al fianco di Lukaku

Napoli, è finita l’emergenza a sinistra. Col Como rientra Spinazzola (Corsport)

Spinazzola e Politano in campo dal primo minuto domenica alle 12.30 a Como. Ovviamente con Raspadori accanto a Lukaku nel 3-5-2. È finita l’emergenza del Napoli a sinistra.

Ne scrive il Corriere dello Sport.

La partita che segnerà la fine dell’emergenza a sinistra. Conte aspetta il rientro di Spinazzola e Olivera, due belle notizie dopo l’attesa di queste settimane e il solo Mazzocchi di ruolo sulla corsia mancina. Tra le novità di formazione per domenica, intanto, c’è l’ipotesi concreta di rivedere dal primo minuto Politano con Di Lorenzo che tornerebbe a fare il centrale di destra con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. A loro il compito di arginare l’estro e il talento di Nico Paz e Diao, le insidie principali della squadra di Fabregas.

Gli infortuni a sinistra stanno per appartenere al passato. Spinazzola e Olivera corrono verso il recupero.

L’ex Roma potrebbe ripartire da una maglia da titolare dopo aver saltato Udinese e Lazio per la lesione del medio gluteo destro. Più serio e più lungo lo stop dell’uruguagio, out nelle ultime quattro per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha saltato Juventus, Roma, Udinese e Lazio. Era diventato un insostituibile per l’allenatore e punta a tornare al suo posto nel momento clou della stagione. Conte è pronto a riabbracciarlo, un doppio recupero prezioso pensando al Como ma anche all’Inter.

Napoli, contro il Como salgono le quotazioni di Spinazzola a sinistra e di Politano a destra (Sky Sport)

Il Napoli è atteso alla sfida di Como, domenica all’ora di pranzo. Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, Conte dovrebbe confermare il 3-5-2 con il ritorno di Spinazzola. Sembra l’esterno italiano il più indicato in questo momento, Olivera ristabilito ma non è ancora pronto. A destra potrebbe esserci Politano, esterno offensivo ma dedito al sacrificio.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«Un momento nel quale non tutti sono al top della condizione. Qualcosa che si porta dietro Mazzocchi che a Roma ha chiesto il cambio e in questi giorni si è gestito. Olivera quasi pronto, cresce la fiducia e la quotazione di Spinazzola. Non si è mai veramente fermato, sempre atleticamente vivo. Potrebbe essere una opzione per il Come. Conte si prende il suo tempo. In questo 3-5-2, Spinazzola può essere una idea a sinistra così come Politano a destra. Esterno alto per mestiere ma ha attitudine e spirito di sacrificio. Politano largo a destra, significherebbe Di Lorenzo nei tre di difesa. Anguissa diffidato ma il Como ha valori e dopo il mercato è squadra temibile, e quindi ci sarà con McTominay. Davanti Raspadori con Lukaku».

ilnapolista © riproduzione riservata