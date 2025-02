Motta: «Siamo un gruppo coeso. Vlahovic in alcuni momenti non era al 100% ma ha giocato per necessità»

A Dazn: «Meno palleggio e Juve più diretta? Quando troviamo squadre che vengono a pressare quasi uomo a uomo, è importante utilizzare i nostri attaccanti veloci»

Le parole di Thiago Motta a Dazn dopo l’Empoli. Vittoria della Juventus per 4-1 allo Stadium dopo essere stati sotto 1-0 per oltre un’ora di partita.

Motta: «Complimenti per coraggio dei miei ragazzi»

«Complimenti per il coraggio. Grande lavoro di squadra, individualmente tanti giocatori si sono presi delle responsabilità. Se lo meritano per il lavoro e l’impegno».

Su Yildiz sostituito:

«Eravamo sull’1-1, quando ho chiamato Vlahovic abbiamo poi fatto gol. Ho preferito togliere lui, perché Kolo può giocare a sinistra anche. Avevamo più centrale, è arrivato il secondo gol. Dusan ha contribuito non solo con il gol. Siamo un gruppo coeso, unito. Adesso pensiamo alla prossima. Dusan ha anche un pizzico di rabbia dentro per la situazione in cui non vogliamo essere. In dei momenti non era al 100%, ha giocato per necessità. Quando è entrato ha aiutato la squadra».

Juve più diretta e con meno palleggi:

«La nostra priorità è uscire palla al piede e alimentare gli attaccanti tutti insieme. Poi quando troviamo squadre che vengono a pressare quasi uomo a uomo, importante utilizzare i nostri attaccanti. Abbiamo giocatori veloci davanti e li dobbiamo sfruttare».

Sulla giocata di Yildiz:

«Bellissimo, però questo per me è normale vederlo da lui. Ma ci sono tante altre cose che fa e che mi piacciono di più. Sono contento per lui, magari non si meritava di uscire ma in questo momento siamo tanti e dobbiamo fare scelte per il bene della squadra. Yildz ci sta dando una grande mano, è un 2005 e abbiamo grande fiducia in lui».

