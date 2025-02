Moratti truffato dal “finto ministro Crosetto”: “Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia”

Tanti i “vip” truffati: “Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima”. L’ex presidente Inter: «Sembrava tutto vero»

Secondo quanto riporta Sportmediaset che cita Repubblica, “l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti figura nel lungo elenco dei “vip” truffati dal “finto ministro Crosetto”“.

Si tratta di una truffa piuttosto credibile che “che ha sottratto migliaia di euro a personaggi di spicco dell’imprenditoria, e non solo, italiana, organizzata da malviventi che hanno finto di essere il ministro della Difesa Guido Crosetto o membri del suo staff”.

Il copione è da film action. “Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia”. Tra i personaggi truffati anche Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.

«Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero», ha spiegato l’ex patron dell’Inter, raccontando la sua disavventura. «Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti… Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo».

Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del nuovo Napoli di Conte. Queste le parole di Moratti:

«Napoli primo in classifica? Scommettevo sull’allenatore, De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente. Conte è bravissimo, ha il carattere per ribaltare la situazione. Il materiale c’è, i giocatori son buoni nonostante sembrava non lo fossero più. Napoli merita questa posizione soprattutto per il carattere e per la professionalità di Conte».

Napoli candidata allo scudetto?

«È presto per dirlo, il Napoli sta facendo molto bene ma il campionato è ancora lungo».

Poi sull’Inter: «È forte, sicuramente, ha una rosa completa e bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso». Infine su Lukaku: «I suoi goal li fa sempre, la sua presenza in campo mette in condizione gli avversari di essere prudenti, poi Conte sa come farlo rendere al massimo. Lukaku farà ciò che deve fare».

