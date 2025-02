Morata: «Al Milan per Fonseca ma il progetto si è trasformato in altro. Alla fine non mi sentivo a mio agio»

A Marca: «All’Europeo ero uno scudo per i miei compagni. Quando parlavo io, si parlava di più di me che degli altri che quindi erano più liberi»

Álvaro Morata non è stato l’unico giocatore ad aver lasciato il Milan lo scorso gennaio. L’arrivo di Sergio Conceiçao ha modificato uno spogliatoio già complicato nei mesi precedenti. L’attaccante spagnolo è andato al Galatasaray. La sua intervista a Marca:

«Vogliamo la quinta stella sulla maglia, che significherebbe la vittoria del Galatasaray nel campionato turco, il numero 25».

Morata: «Sono andato al Milan per Fonseca»

E all’improvviso, Istanbul e Galatasaray…

«Sono molto felice. Sto vivendo un’esperienza che a prima vista può sembrare diversa, ma ho trovato un paese meraviglioso, un club incredibile e persone estremamente simpatiche. Amo la vita che faccio qui e sono molto felice di essere venuto».

Potrebbe sorprendere sapere che un’uscita si svolge in estate e un’altra in inverno.

«Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare ai fatti suoi. È facile esprimere un’opinione, ma se tutto va bene, la prossima stagione giocherò in Champions League e questa è una cosa importante per me. Volevo continuare a competere ai massimi livelli europei, il che non è facile».

Ti piace ancora giocare a calcio?

«È un lavoro e con il passare degli anni diventa difficile capire certe cose. A volte ho sofferto più di quanto avrei dovuto. Col tempo ho capito che non posso combattere certe cose. Ciò che voglio è essere felice e godermi gli ultimi anni della mia carriera , cercando di dare il massimo».

Cosa ha trovato a Istanbul Morata?

«Ho trovato un posto dove vengo trattato in modo speciale, con tanto affetto, tanto amore e sono molto contento delle persone. Tutti mi avevano detto che i turchi sono meravigliosi, ma finché non sono arrivato qui e li ho visti, non mi ero reso conto che c’era molto di più. Qui posso stare più rilassato che in altri posti in Europa. Sono calmo e tranquillo».

Hai notato questa passione turca per il calcio di cui si parla tanto?

«Sì, è molto evidente. In ogni locale o ristorante in cui vai, ti fanno capire in che squadra tifi, ma sempre con la massima cortesia, con battute, ma con molto rispetto. Negredo, Guti, Riera, Juan Mata mi avevano parlato in un modo incredibile, delle meraviglie della Turchia, ma finché non sei qui e le vedi… La verità è che sono molto felice».

Perché hai lasciato l’Atlético? Cosa ha motivato la tua decisione?

«In quel momento, questo era ciò che il mio corpo e la mia mente chiedevano. Ci sono momenti in cui le decisioni vengono prese al momento giusto, più o meno corrette, ma alla fine credo che se mi guardo indietro mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, in una certa misura, a capirmi e dopo l’Europeo la gente in Spagna non mi vedeva più allo stesso modo, ma queste sono decisioni che si prendono. Sono andato al Milan per via dell’allenatore (Fonseca), che mi ha dimostrato di amarmi molto, ma dopo pochi mesi un progetto che sembrava una cosa si trasforma in un’altra per colpa del calcio stesso. Alla fine non mi sentivo tanto a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca».

Cosa ha significato Simeone per Morata?

«Simeone, anche se in pochi lo sanno, mi ha aiutato tanto, tantissimo. Non solo per quanto riguarda l’aspetto calcistico, ma anche quando non stavo bene, quando ho attraversato un periodo molto, molto, molto difficile a causa di diverse situazioni nel calcio e ho toccato il fondo dopo la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Mi è stato di grande aiuto. Ho scoperto una persona fantastica che mi ha aiutato molto, sinceramente».

«Ogni volta che sono triste guardo le foto e i video degli Europei»

Passiamo all’Europeo:

«Tutto è stato meraviglioso, tutto è stato fantastico, un gruppo incredibile, con uno staff e una spedizione incredibili. Tutte le persone presenti, indipendentemente dal loro ruolo, erano pienamente impegnate in una missione e in un obiettivo che diventavano realtà giorno dopo giorno. Alcuni di noi hanno dovuto accettare un altro ruolo, meno appariscente, come segnare molti gol, come nel mio caso. Ho dovuto correre più veloce di chiunque altro e accettarlo . Eravamo molto forti in molte cose, ma dovevo lavorare per la squadra. Per toglierci la spina nel fianco del precedente Europeo, in cui siamo arrivati ​​in semifinale, e ora vincerla. Mi ha cambiato la vita. Ogni volta che sono triste guardo le foto e i video degli Europei».

E all’improvviso appare la figura del capitano perfetto con Álvaro Morata…

«Sono orgoglioso quando lo dicono. Il mio lavoro è far sentire bene tutti e quando le cose non vanno bene, cercare di correggerle. Molte persone mi hanno criticato e non mi hanno visto come un capitano, ma penso che ci siano molti aspetti della mia vita che la gente non conosce. Ho esperienza di lavoro con molte persone perché ho diverse cose al di fuori del calcio, ho esperienze diverse nella mia vita e nei momenti in cui devo stringere il sedere so come farlo e ti assicuro che so farlo anche quando è il momento di divertirmi. Una cosa che mi piace molto è che riesco a far emergere il meglio dalle persone che mi circondano».

Sii onesto, com’è stato vivere insieme a Lamine e Nico? Sono davvero così ribelli come sembrano in campo?

«Nacho, Carvajal, Laporte, Rodrigo, Unai, Mikel… chiunque di loro avrebbe potuto essere il capitano. C’è un cambiamento generazionale tremendo, uno dei più drastici che abbia mai visto nella mia vita. Hanno dato tantissime cose che, con la loro giovinezza, ci hanno fatto sentire di nuovo giovani. I veterani di 32, 33 e 35 anni, come Nacho, Carva e io, abbiamo incontrato i più giovani dopo cena. L’età non conta. Era un gruppo. Ti prendono in giro, ma hanno capito che c’è un tempo per lavorare e un tempo per ridere».

Durante gli Europei hai detto che avresti lasciato la nazionale…

«Ero convinto che sarebbe stato il mio ultimo torneo con la nazionale. Se le cose andavano bene, era per chiudere un ciclo meraviglioso; se invece andavano male, era ancora più importante perché devi sapere quando è il momento giusto. Sono stato duramente criticato per averlo detto, ma mi sentivo come uno scudo per i miei colleghi. Quando parlavo io, si parlava di più che degli altri e quindi erano più liberi. Quando ho fatto quell’intervista Pedri e Dani Olmo mi hanno detto che avrebbero voluto che fossi con loro. Ciò mi ha incoraggiato a continuare perché alla fine sarei sempre stato in nazionale, per tutta la vita, ma ci sono momenti in cui si soffre, ma da quella fase mi sono già ripreso».

«Vorrei chiudere la carriera al Getafe»

A Istanbul con la tua famiglia, con Alice e i tuoi figli.

«Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo: migliorare, appianare le piccole divergenze. Ci amiamo molto e non è successo niente di importante che ci abbia portato a prendere questa decisione . Sono piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore, a saper distinguere ciò che voglio da ciò che non voglio e a voler stare con la mia famiglia per tutta la vita».

Morata ha qualche sogno da realizzare?

«Non parlerò più di sogni perché siamo nei guai, ma sì, ho sognato di giocare per il Galatasaray… Sto scherzando. Vorrei ricambiare il presidente del Getafe, Ángel Torres, per tutto l’affetto che mi ha dimostrato quando avevo 13 anni. Il mio cuore mi chiede di tornare e godermi un anno o due, o quel che sarà. Spero di riuscirci dopo questa esperienza in Turchia. Forse in quel momento Getafe è cresciuta molto più di quanto non stia facendo e forse io non ho un posto. Non lo so, ma mi piacerebbe molto poter giocare per il Getafe per concludere la mia carriera».

Cosa significa Dyabala per Morata?

«È un tipo di giocatore diverso, un livello diverso. Dyabala, Isco… sono diversi . Puoi giocarci per dieci anni e a volte fa qualcosa che nemmeno tu, che lo conosci, sei capace di fare, come un assist impossibile che non ti aspetti. Paulo è il mio amico, il padrino di mia figlia, gli auguro tutto il meglio perché gli voglio tanto bene».

