Monsieur Umiltà Salah: «Ho migliorato i giocatori intorno a me»

Mohamed Salah, altresì noto come monsieur Umiltà, ha affermato di aver migliorato i giocatori intorno a sé e anche per questo motivo che questa è la sua stagione migliore al Liverpool. La cosa buffa è che ha pure ragione. In questa stagione è già arrivato a quota 51 tra gol e assist in tutte le competizioni (30 gol e 21 assist).

Salah: «Ho aiutato molto i miei compagni con i miei assist»

Non è arrivato al suo record di 58 gol (44 gol e 14 assist) realizzato durante la stagione 2017/18, ma l’egiziano ha affermato che l’aumento del numero di assist che ha fornito quest’anno dimostra che la stagione attuale è la migliore con la maglia del Liverpool fino ad oggi. The Athletic ha recuperato le sue parole a Tnt Sports:

«Penso che questa sia la mia stagione migliore perché ho migliorato gli altri giocatori intorno a me. Questo è ciò che sento. Conosco le partite e come giocano loro. Se guardi i numeri degli altri nostri giocatori, saranno più alti rispetto alle loro stagioni precedenti. I miei assist sono più alti quest’anno, il che dimostra che li ho aiutati molto. Cody (Gakpo) e Lucho (Luis Diaz) così come altri giocatori stanno vivendo le loro migliori stagioni».

Ed è vero. The Athletic sottolinea come “Gakpo ha eguagliato i 16 gol segnati durante la sua prima stagione completa con la maglia del Liverpool, mentre Diaz ha già eguagliato i 13 gol e i cinque assist segnati nella scorsa stagione. Anche Dominik Szoboszlai ha beneficiato della regia di Salah, con i suoi sei gol e sei assist, superando i sette gol e quattro assist registrato la scorsa stagione“.

