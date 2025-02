Moise Kean a Sky. Pensi che qualcuno ti stia rimpiangendo? «Non so di chi tu stia parlando» (ma di Giuntoli!!!)

L’attaccante venduto dalla Juventus, ora è a 15 gol. Ha segnato due gol anche all’Inter. Sta giocando una stagione straordinaria.

Moise Kean a Sky. Pensi che qualcuno ti stia rimpiangendo? «Non so di chi tu stia parlando» (di Giuntoli!!!)

Moise Kean è a 15 reti in campionato. Doppietta all’Inter per il 3-0 con cui i viola hanno annientato gli uomini di Inzaghi.

Poi è stato intervistato a Sky Sport.

Vanessa Leonardi: “Pensi che qualcuno ti stia rimpiangendo?” Kean: “Non so di chi tu stia parlando” SIPARIO — Luca Memelli (@haaalandismo) February 6, 2025

Sabatini e Giuntoli: «È il miglior ds della storia della Fiorentina» (per Moise Kean e non solo)

Sandro Sabatini quando ha l’occasione di colpire la Juventus di Giuntoli e Motta, di certo non la spreca. L’ultima la fornisce l’account Instagram “Mondocalcisticomc” che esalta il mercato della Fiorentina. Basta soltanto sottolineare che la Viola ha venduto alla Juventus Nico Gonzalez ricevendo in cambio 36 milioni più 5 di bonus. Con quei soldi, Commisso ha acquistato Kean e Fagioli e gli sono pure rimasti 7 milioni. Insomma, visto come sta andando il campionato di Nico e di Kean, si può intuire chi ci abbia guadagnato.

Di tutto questo, il merito, secondo Sandro Sabatini, va a Giuntoli, “il miglior ds della storia della Fiorentina”.

L’account Instagram “Mondocalcisticomc” fa notare:

“Nico Gonzalez, classe 1998, dalla Fiorentina alla Juventus per 36 milioni + 5 di bonus. Moise Kean, classe 2000, dalla Juventus alla Fiorentina per 13 milioni + 5 di bonus. Nicolò Fagioli, classe 2001, dalla Juventus alla Fiorentina per circa 16 milioni + 3 di bonus + 10% futura rivendita. Con una sola cessione, la Fiorentina ha comprato due calciatori forti e futuribili e gli sono anche avanzati dei soldi (circa 7 milioni).

Entrambi si aggiungono a De Gea, Gosens, Cataldi, Adli, Bove (poi sostituito con Folorunsho) e Gudmundsson

Il tutto in attesa di capire se calciatori come Colpani, Pablo Marì, Moreno, Zaniolo, Richardson e Ndour possano dire la propria nei prossimi mesi. Il calciomercato della Fiorentina è stato assolutamente fantastico“.

Sabatini subito commenta:

«Giuntoli è il miglior ds della storia (storia della Fiorentina)»

