Manna ha ribadito che l’obiettivo del Napoli non è lo scudetto ma il ritorno in Europa (Repubblica)

Ribadirlo è doveroso nei confronti di Conte e dei suoi giocatori dopo il deludente mercato di gennaio. Si era già capito quali fossero le strategie del Napoli

Manna ha ribadito che l’obiettivo del Napoli è il ritorno in Europa, non lo scudetto (Repubblica)

Scrive Repubblica Napoli, con Marco Azzi:

Dai fatti alle parole. « l nostro obiettivo stagionale è il ritorno in Europa, si spera dalla porta principale della Champions League». Ribadirlo non guasta ed è anche doveroso nei confronti di Antonio Conte e dei suoi giocatori, sollevandoli dagli ingenerosi pronostici che continuano ad additarli come i favoriti numero uno per la vittoria dello scudetto. Ma s’era già capito quali fossero le reali strategie del Napoli nel corso del deludente mercato invernale appena concluso – in cui la squadra in testa alla classifica è stata indebolita, piuttosto che rinforzata – ed è apparsa dunque quasi superflua la precisazione fatta ieri mattina da Giovanni Manna, nel corso della sua prima conferenza da direttore sportivo azzurro.

Manna: «Siamo una società solida. Non facciamo le cose per accontentare la piazza»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha chiarito con forza e precisione, durante la conferenza stampa alla fine della finestra di mercato di gennaio, che tipo di società è il Napoli.

Abbiamo letto di Napoli preso per il collo. Manna ha questa sensazione?

«Un termine un po’ forte e scorretto. Normale che nel mercato se hai disponibilità, i calciatori sono quelli, normale che il prezzo sale. Il mercato estivo è diverso, ci sono più giocatori e le disponibilità economica dei club è minore. A noi è successo con Osimhen. Non è corretto uscire dai nostri parametri, non è corretto iper-valutare un calciatore, fare cose sbagliate, la nostra realtà è questa, ma c’è ambizione ed un’aspettativa molto alta adesso, ma bisogna stare tranquilli perché sappiamo i nostri obiettivi. Non lo dico perché non vogliamo sognare, ma bisogna stare attaccati alla realtà, così le possibilità di raggiungere dei traguardi sono più alte, ci tengo a calmare gli animi.

Sento dire si poteva vincere lo Scudetto, calma, tutti sappiamo l’obiettivo, l’allenatore sa cosa dobbiamo fare, tutti lo sappiamo e ci arriviamo, il mercato non è finito ieri ed il Napoli non è finito ieri. Ci vuole obiettività e coerenza, l’abbiamo dimostrato nella situazione Osimhen e in tante altre. Ci sono club che possono fare delle cose che noi non possiamo fare ma è corretto così per storia e valori, siamo solidi, in utile, non siamo indebitati, se dobbiamo fare cose per accontentare la piazza non siamo questi».

