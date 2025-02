Manna: «È stata una sessione di mercato un po’ complicata per noi»

A Dazn: «Abbiamo fatto quel che potevamo provare a fare, nei limiti delle nostre possibilità e anche del buon senso»

Comuzzo, investimento importante.

«È stata una sessione di mercato un po’ complicata per noi, abbiamo dovuto cedere uno dei migliori giocatori per noi, è complicato sostituirlo. L’altro nome, Comuzzo, di grandissima prospettiva, non abbiamo fretta, non vogliamo andare oltre i nostri parametri, che sono i valori attuali dei calciatori. Cerchiamo di fare il meglio per riuscirci».

«Abbiamo perso un componente importante del gruppo, a gennaio è complicato, abbiamo fatto quel che potevamo provare a fare, nei limiti delle nostre possibilità e anche del buon senso. Saint Maximin vediamo che succede, non è un giocatore nostro».

«Dobbiamo solo lavorare su noi stesso, abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi, non dobbiamo pensare agli altri. squadra che rispecchia il nostro allenatore. Dobbiamo pensare solo a noi, non è importante giocare prima o dopo».

