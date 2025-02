Manna: «Abbiamo parlato con Rafa Marin e con chi voleva più spazio. Discorso chiuso»

«Avevamo i documenti fatti col Villarreal. Gliel’avevo pure promesso. Non ci sono state le condizioni. Siamo questi e giochiamo in 11 ma in realtà siamo tutti»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, durante la conferenza stampa odierna, ha chiarito anche la situazione dei presunti malumori interni alla rosa. Diversi giocatori chiedono più spazio ma, parlando di Rafa Marin, Manna ha chiarito che la dirigenza ha parlato con tutti i calciatori che hanno capito la situazione. Nessuno di quelli che sono rimasti in questa sessione di mercato, quindi, vuole andare via dal Napoli per cercare più spazio.

Cosa si aspetta da Rafa Marin?

«Rafa Marin è il primo calciatore che il Napoli ha preso, per sostituire Ostigard. Su di lui abbiamo investito, arriva da un settore giovanile importante. In rosa abbiamo difensori che stanno dimostrando un livello molto alto. Deve ambientarsi, capire, anche se sono passati 6 mesi, avevamo i documenti fatti col Villarreal che gioca per andare in Champions e lo voleva il tecnico. Gliel’avevo pure promesso, ha bisogno del suo percorso, non ci sono state le condizioni per prenderne un altro e continuiamo così, lui deve lavorare tutti i giorni come se dovesse giocare la domenica. Discorso chiuso, ne abbiamo già parlato con lui e con chi voleva più spazio. Siamo questi e giochiamo in 11 ma in realtà siamo tutti. Yeremay l’abbiamo visto, ci siamo informati, come tanti, nulla di più».

Raspadori, l’agente: «Juve e Marsiglia erano interessati, volevamo che andasse via»

Il procuratore di Giacomo Raspadori, Tullio Tinti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul suo assistito. L’attaccante del Napoli è stato accostato a diversi club in questa sessione di mercato, ma alla fine rimarrà alla corte di Conte, almeno fino a fine stagione.

«Chiaro che Raspadori vorrebbe giocare di più, ma Antonio Conte è sempre stato chiaro con lui. Noi cercavamo evidentemente di potergli dare uno spiraglio, ci abbiamo provato fino alla fine, ma la verità è che il Napoli è primo in classifica e dal loro punto di vista è un giocatore importante perché è l’alternativa ai centrocampisti offensivi. Ci abbiamo provato, ma Raspadori è contento di restare e magari vincere un altro scudetto. Roma o Juve? Era interessata la Juve, ma anche il Marsiglia».

