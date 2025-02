Luis Enrique scarica Donnarumma: «Chiederò il suo rinnovo? No, la mia opinione non ha importanza»

In conferenza: «Quando vinci non vuol dire che hai fatto tutto bene. E quando perdi, hai sbagliato tutto. Gli allenatori non durano a lungo perché vanno sempre controcorrente»

Il Psg gioca domani in Coppa di Francia contro il Le Mans Football Club. Luis Enrique in conferenza stampa presenta il match con un occhio anche al mercato. Le sue parole riportate da l’Equipe.

Presnel Kimpembe è l’unico giocatore della squadra che non ha giocato neanche un minuto in questa stagione. Potrà esordire domani?

«Forse».

La tua squadra ha subito almeno un gol nelle ultime 7 partite. Questo ti dà fastidio o finché segni più gol, va bene così?

«Non significa che quando vinci hai fatto tutto bene. E quando perdi, hai sbagliato tutto. Quando vinci, pensi che tutto stia andando bene, ma non è così. Ecco perché gli allenatori non durano a lungo: vanno sempre controcorrente».

Per diverse settimane, Gonçalo Ramos è stato efficace come sostituto. Sei soddisfatto di lui? E lui è soddisfatto di questa situazione?

«Sono soddisfatto di tutti i miei giocatori. Alcuni hanno prestazioni eccezionali, altri regolari, è del tutto normale. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento di Gonçalo, indipendentemente dal fatto che giochi un minuto o meno. Raggiunge sempre il massimo, sia che giochi da titolare o meno. È un giocatore estremamente affidabile».

Luis Enrique sul calciomercato

«A che ora si chiude la finestra di mercato? Le 23:00? Quindi fino alle 23:00 abbiamo tempo. Dalla scorsa stagione abbiamo fatto il mercato insieme alla direzione sportiva, al presidente, e abbiamo migliorato la squadra. A volte può sembrare che non ci sia abbastanza spazio per tutti. Ma abbiamo fatto qualcosa che stavamo cercando: creare concorrenza».

Cosa rende Ousmane Dembélé un numero 9 così bravo in questo momento?

«Ousmane è sempre stato un giocatore diverso. Non importa in quale posizione ricopre. È in grado di dribblare 2 o 3 giocatori, fare assist e segnare gol. Il nostro obiettivo con lui è sempre lo stesso: trovare spazi all’interno o sui lati. Ma sappiamo come funziona la stampa. All’inizio Barcola era un grande, poi è stato criticato, poi è tornato ad essere “Super Barcola”. Per essere un giocatore del Psg, devi essere pronto a questo».

Joao Neves è stato risparmiato contro il Brest. È disponibile?

«Sì, non ci sono indisponibili. Ma l’intensità ha fatto sì che ci fossero partite in cui era più preciso. A volte non lo spieghiamo per dare un vantaggio alla squadra avversaria, ma dobbiamo controllare i carichi di lavoro».

Warren Zaire-Emery si è infortunato a Brest, per quante settimane dovrà stare fuori?

«Non sono un medico, queste informazioni appartengono al giocatore. Ma questo infortunio è una contusione che purtroppo può verificarsi nel calcio».

Con Zaire-Emery infortunato, ci potrebbe giocare sulla fascia con Achraf Hakimi?

«Yoram (Zague) potrebbe giocare lì, è il suo ruolo. Potremmo avere anche Joao (Neves), Marquinhos, Nuno Mendes, Senny Mayulu. Poi, se giocano bene in questa posizione è tutta un’altra storia (sorriso). Mi piace la varietà che c’è nella squadra. Sono soddisfatto della qualità della squadra».

Un caso pendente è quello di Gianluigi Donnarumma. Dal momento che la tua voce è importante, chiederai che venga attivata l’estensione del contratto?

«No, la mia opinione non ha importanza».

