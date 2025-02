Donnarumma, il Psg non sembra interessato al rinnovo. L’Inter è alla finestra (L’Equipe)

Il club vorrebbe sostituirlo con Chevalier del Lille. Il contratto di Gigio scade nel 2026. Essere un portiere indiscusso al Psg è sempre difficile

Il quotidiano francese l’Equipe analizza la situazione strettamente legata a Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg che potrebbe non rinnovare il suo contratto ed essere quindi ceduto nella prossima finestra estiva. Il portiere della Nazionale si è sempre detto molto contento di restare nella capitale francese, anche se non sono poche le squadre che lotterebbero economicamente per acquistare le sue prestazioni sia in Italia che nel resto del calcio europeo che conta. Proprio l’Inter pareva essersi avvicinata con un sondaggio all’ex portiere – tra le altre cose – del Milan, che ha lasciato Milano non proprio tra gli applausi a quei tempi.

Donnarumma, l’interesse del Psg per Chevalier è un indizio sul mancato rinnovo? (L’Equipe)

Di seguito quanto scrive l’Equipe a riguardo:

“Essere il portiere numero 1 del Paris-Saint-Germain non è mai stato un percorso tranquillo. Fin dall’inizio dell’era qatariota nel 2011, i titolari del ruolo non sono mai stati risparmiati dalla concorrenza, con le varie dirigenze che hanno sempre ritenuto necessario affiancare loro dei rivali. Nicolas Douchez, ad esempio, ha visto arrivare l’italiano Salvatore Sirigu già con il cambio di proprietà. Quattro anni dopo, Sirigu ha dovuto affrontare la concorrenza di Kevin Trapp, il quale a sua volta si è trovato a competere con Alphonse Areola. Quando finalmente sembrava che il Psg avesse trovato il suo titolare indiscutibile con Keylor Navas nel 2019, anche il costaricano, nonostante prestazioni impeccabili, ha dovuto affrontare una nuova sfida con l’arrivo di Gianluigi Donnarumma nel 2021, ingaggiato a parametro zero da Leonardo.

La storia si ripete costantemente nella porta del Psg: l’estate scorsa è stato l’italiano a vedere l’arrivo del russo Matveï Safonov, voluto dallo staff tecnico di Luis Enrique e dal consigliere sportivo Luis Campos. Ora il club parigino sembra voler compiere un ulteriore passo avanti, pensando di sostituire Donnarumma con il giovane Lucas Chevalier (23 anni) nella prossima stagione. Questa volontà del campione di Francia, oltre all’interesse per il portiere del Lille, è confermata anche dalla situazione contrattuale di Donnarumma (25 anni), il cui accordo scadrà nel 2026, ma per cui le trattative per un rinnovo sembrano in stallo.

Le due parti avevano iniziato le trattative per il rinnovo già dalla scorsa stagione, ma ora tutto sembra essere fermo da settimane, se non mesi. L’entourage dell’ex portiere del Milan conferma di non aver ricevuto aggiornamenti o segnali di ripresa dei negoziati. Sarà per questo che, mercoledì, dopo la vittoria del Psg contro lo Stoccarda (4-1), Donnarumma ha voluto ribadire il suo attaccamento al club? «Spero di restare e rinnovare. Sono qui, questa è casa mia. Mi sento molto bene. Spero di continuare a lavorare bene a Parigi», ha dichiarato, mandando un chiaro messaggio alla dirigenza. […] Mentre la situazione del portiere italiano a Parigi è in evoluzione, l’Inter resta alla finestra. Il preparatore dei portieri del club nerazzurro, Gianluca Spinelli, ex Psg dal 2018 al 2023, sarebbe felice di riunirsi con Donnarumma, con cui ha un ottimo rapporto. Tuttavia, il passato rossonero dell’estremo difensore potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente“.

