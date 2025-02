Lucca, Napoli e Milan i club italiani interessati: l’Udinese chiede 25-30 milioni (Relevo)

L’attaccante dell’Udinese è seguito da diversi club in vista dell’estate. Gazzetta: il Napoli lo stava per prendere al posto di Lukaku.

Lorenzo Lucca è uno dei nomi caldi di mercato per l’estate. Sul centravanti dell’Udinese c’è l’interesse di Napoli e Milan.

L’Udinese chiede 25-30 milioni per Lucca

Come riportato da Matteo Moretto su Relevo:

Sta facendo molto bene a Udine e molte grandi squadre lo stanno seguendo con interesse in vista di giugno. L’Udinese chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Napoli e Milan sono i due club più interessati a lui.

Scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport:

Lorenzo Lucca ha ventiquattro anni, molti ne ha spesi girellando l’Italia e puntando, per una stagione soltanto però, l’Olanda più chic, quella dell’Ajax: e quella torre (201 cm), un po’ Toni e un po’ Crouch ma anche un po’ Lukaku, è terrore diffuso nell’aria d’una Napoli che silenziosamente crede in se stessa e in un’altra favola. Fu per caso o anche no, ma nell’estate non potendo sentirsi sicuro di arrivare a Lukaku, Giovanni Manna tirò fuori dalla propria cartella le relazioni che si era fatto su Lorenzo Lucca, ripensò ai pomeriggi investiti per studiare l’ex enfant prodige e poi bussò con discrezione all’Udinese. Il mercato (quello estivo) ha sconfinato nell’appagamento più totale, Lukaku è atterrato a Castel Volturno e dopo aver superato diffidenza e pregiudizi s’è imposto da leader, però Lucca non è mai sparito dal data-base di Manna e resta un obiettivo per la prossima stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata