Lo United non sa valorizzare i suoi giocatori: lo confermano Antony e McTominay (Telegraph)

Il Manchester United non è riuscito a valorizzare alcuni giocatori che aveva in rosa e per cui aveva speso anche grosse cifre. Un esempio è Antony: al Betis sta tornando quello visto ai tempi dell’Ajax e per cui lo United aveva investito circa 100 milioni di euro. In 4 match di Liga ha segnato 3 gol e fornito 1 assist.

Ma non è l’unico che sta rendendo bene lontano dai Red Devils: Mason Greenwood, in diciotto mesi tra Getafe e Marsiglia, ha segnato 25 gol; Scott McTominay è a quota 7 gol e 4 assist col Napoli; Jadon Sancho 5 gol e 9 assist nei prestiti al Chelsea e al Borussia Dortmund.

La rinascita dei giocatori lontano dallo United

Il Telegraph scrive a proposito:

Antony è probabilmente il flop più costoso nella storia dello United. Ma è l’ultimo esempio di crescita esponenziale dopo essere fuggito da un club in crisi. Il brasiliano ha già eguagliato il numero di gol e assist ottenuto nelle ultime 29 partite in Inghilterra, in meno di un terzo del tempo di gioco. La sua carriera all’Old Trafford è stata inoltre rovinata dalle accuse di aggressione alla sua ex fidanzata. La rinascita di Antony da quando ha lasciato lo United ha rispecchiato quella di McTominay, una rivelazione finora al Napoli che sta contribuendo al primato in classifica del suo nuovo club; lo scozzese aveva realizzato 29 reti in 255 partite prima di lasciare Manchester.

Ma non sono gli unici. Continua il Telegraph:

La scorsa stagione sia Mason Greenwood che Jadon Sancho sono rinati dopo essere approdati in prestito al Getafe e Borussia Dortmund rispettivamente. Greenwood ha continuato a Marsiglia, ora il club è secondo in Ligue 1.

