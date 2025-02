L’Inter batte la Fiorentina 2-1 e si riporta a meno uno dal Napoli. Primo gol dell’Inter da corner che non c’era

Partita ad alta intensità della squadra di Inzaghi. Thuram uscito per infortunio. Il timore è che si parlerà spesso di arbitri da qui alla fine del campionato.

L’Inter batte la Fiorentina 2-1 e si riporta a meno uno dal Napoli. Ancora polemiche arbitrali

Stavolta l’Inter ha vinto. Ha battuto la Fiorentina 2-1 al termine di una partita intensa e densa di polemiche. L’Inter ha giocato a un ritmo elevato, è entrata in campo molto determinata, in apertura ha colpito un palo e una traversa e Barella ha sfiorato il gol con una rovesciata. Ma ha segnato sugli sviluppi di un calcio d’angolo che non c’era. Bastoni ha crossato con il pallone che era abbondantemente uscito. Il guardalinee non ha segnalato nulla e dal corner è nato il vantaggio su autorete di Pongracic. Se ne parlerà a lungo. Il timore è che, ahinoi, si parlerà quasi ogni partita di arbitri.

Il pareggio della Fiorentina è arrivato su calcio di rigore. Anche di questo si discuterà. Il braccio di Darmian tocca il pallone, la distanza è ravvicinata, il braccio è largo, il pallone sarebbe uscito. Non si capisce né si capirà mai qual è il metro da seguire sui falli di mano. La nostra impressione è che dopo il corner fantasma, sarebbe stato complesso non concedere il rigore. Assegnato e trasformato da Mandragora. Nel frattempo l’Inter aveva sostituito Thuram (infortunato) con Arnautovic. A inizio secondo tempo Zielinski per Calhanoglu.

A inizio ripresa vantaggio Inter con Arnautovic di testa. Nel finale, la Fiorentina ha fatto entrare i nuovi arrivi Fagioli, Zaniolo, Folorunsho. È salito il tasso tecnico ma il risultato non è cambiato.

La classifica – a quattordici partite dal termine – è:

Napoli 55

Inter 54

Atalanta 50

