Libero elogia il mercato del Napoli (in chiave anti-Conte): i grandi club investono su chi può far fare un salto di qualità

Il quotidiano Libero analizza il mercato delle big. Fra queste anche il Napoli che cercava un rinforzo in difesa e il sostituto di Kvaratskhelia. Non è arrivato nessuno dei due, almeno di sicuro non il difensore. Al posto del georgiano è arrivato Okafor. Libero si spiega questa scelta per via della presenza di Neres già in rosa. È lui il vero sostituto di Kvara. Libero (quotidiano a forti tinte interiste e non proprio simpatizzante di Conte) elogia la scelta del club.

“Di solito è così che si comporta un club con le idee chiare”

Ecco cosa si legge su Libero:

“Si muove tanto a gennaio chi è indietro in classifica e si muove poco chi è davanti, quindi bisogna valutare “per sottrazione” l’operato di Napoli, Inter e Atalanta. Quest’ultima ha fatto bene ad avvicendare Maldini a Zaniolo, mentre Posch è stata una toppa agli infortuni. L’Inter ci ha guadagnato dall’avvicendamento Zalewski-Buchanan anche perché così ha posizionato Carlos Augusto nel ruolo in cui rende di più, il vice-Bastoni. Se non è intervenuta in attacco è perché non si è presentato l’incastro che doveva nascere con l’uscita di Correa o Arnautovic. Dal Napoli ci si poteva aspettare il sostituto di Kvara? Forse no dato che lo è già Neres. Certo, alla toppa-Okafor allora andava abbinato Comuzzo, ma le pretese erano alte. Rimane un insegnamento: le grandi società investono sul giocatore che può far fare un salto di qualità, non su un surrogato. Magari questo farà scappare Conte ma di solito è così che si comporta un club con le idee chiare”.

Il Napoli non ha nessuno per far rifiatare Anguissa e McTominay (Gazzetta)

Di seguito quanto scrive Giordano sulla Gazzetta:

“C’è un problema, Houston, in questo Napoli che fila dritto verso un sogno e che però, gratta-gratta, s’accorge di essere improvvisamente sottodimensionato: perché là in mezzo, dove si racconta si nasconda la verità, anche Scott McTominay non ha un omologo o un alter-ego e da quando è entrato in campo (seconda giornata, a Cagliari) gli è stato rigorosamente proibito uscirne”

Anche ad Anguissa tocca la stessa sorte. “23 partite, uscendo dal campo solo in 3 circostanze, fanno 2043’ (recuperi esclusi) e con 5 gol e 4 assist”.

“Il Napoli si è accorto, ma da un bel po’, che i suoi conti non tornano, persino nel gioco delle coppie. Frank & Scott hanno dovuto sfangarsela da soli”.

