Il club ha anteposto l’esigenza di sistemare i conti allo scudetto. Oggi toccherà a Manna l’ingrato compito di spiegare la logica di gennaio

Il non mercato del Napoli rischia di essere interpretato dai giocatori come un segnale di disimpegno (Repubblica)

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il Napoli ha sentito la necessità di spiegare le sue “ ragioni” addirittura in una conferenza stampa al centro sportivo di Castel Volturno, con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna – arrivato a fine maggio e mai presentato – che avrà l’ingrato compito di dare un senso logico alle incongruenze del mercato appena concluso. Bisogna voltare pagina in fretta. C’è infatti il rischio che il mancato ingaggio di rinforzi si trasformi agli occhi dei giocatori in un segnale di disimpegno da parte della società, che ha apparentemente anteposto l’esigenza di sistemare i conti alla voglia di lottare per lo scudetto. Invece è stato solo in parte così, perché non c’è stata soltanto la voglia di fare economia alla base della improponibile staffetta tra Kvaratskhelia e Okafor.

Napoli, oggi il ds Manna in conferenza stampa dalle 11:30

Oggi alle ore 11.30 il ds del Napoli Giovanni Manna terrà una conferenza stampa; si suppone che parlerà del calciomercato degli azzurri, che si è concluso ieri con l’arrivo di Noah Okafor dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Lo svizzero sostituirà lo slot lasciato libero da Kvaratskhelia, passato al Psg per 75 milioni.

Le parole di Baiocchini a Sky:

«L’operazione Okafor da definire in tutti gli ultimi aspetti. L’affare è legato agli ultimi arrivi nel Milan. Prestito oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Riscatto molto alto, alla fine era l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre. Sembrava un altro il mercato del Napoli. Però evidentemente non si è voluto far prendere alla gola dalle proprietarie del cartellino di Garnacho, Adeyemi. La fiorentina per Comuzzo ha tenuto duro. Anche a livello comunicativo. La Fiorentina aveva fatto un pressing iniziale. Ha tenuto il punto e alla fine resta alla Fiorentina. Il mercato delle opportunità mancate per il Napoli ma anche del grande incasso Kvarataskhelia. Si andrà avanti così fino alla fine cercando di vincere lo scudetto e poi magari una grande campagna acquisti in estate».

ilnapolista © riproduzione riservata