Lazio, multa da 8mila euro per coro becero dei tifosi nei confronti del Napoli

E’ accaduto sabato all’Olimpico; inoltre, l’ammenda riguarda anche il lancio di alcune bottigliette di plastica in campo.

Nel comunicato del Giudice Sportivo della 25esima giornata di campionato si legge:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b).

Arrigo Sacchi scrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Del Napoli di Conte scrive:

Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio. Trasferta delicatissima, soprattutto alla luce di alcune assenze che hanno costretto Conte a modificare il consueto assetto. Eppure, fino a pochi minuti dalla fine, la sua squadra era in vantaggio. Ho notato un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Conte, ma questo è normale dopo la grande galoppata che hanno compiuto fino a questo momento. C’è tempo per rimettere benzina nei muscoli e per recuperare qualche infortunato. In ogni caso, per quello che si è visto in questa stagione, i ragazzi di Conte stanno facendo una specie di miracolo. Non sono la squadra più forte (l’Inter, per me, è superiore), però riescono sempre a stare ad altissimi livelli grazie alla grinta, alle conoscenze e al coraggio.

