Alla Gazzetta. Era in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine nonostante le assenze e il cambio modulo. L’Inter è superiore ma il Napoli ha coraggio e conoscenze

Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo”

Arrigo Sacchi scrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Del Napoli di Conte scrive:

Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta.

Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio. Trasferta delicatissima, soprattutto alla luce di alcune assenze che hanno costretto Conte a modificare il consueto assetto. Eppure, fino a pochi minuti dalla fine, la sua squadra era in vantaggio. Ho notato un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Conte, ma questo è normale dopo la grande galoppata che hanno compiuto fino a questo momento. C’è tempo per rimettere benzina nei muscoli e per recuperare qualche infortunato. In ogni caso, per quello che si è visto in questa stagione, i ragazzi di Conte stanno facendo una specie di miracolo. Non sono la squadra più forte (l’Inter, per me, è superiore), però riescono sempre a stare ad altissimi livelli grazie alla grinta, alle conoscenze e al coraggio.

Sacchi: «Un errore non sostituire Kvara? Il mio Milan dello scudetto giocò quasi sempre senza Van Basten» (qualche giorno fa)

L’ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra Napoli e Inter.

L’impressione è che il gruppo nerazzurro sia superiore a livello di individualità. Giusto?

«Sicuramente i nerazzurri hanno una rosa più numerosa e di qualità eccelsa. Ci sono giocatori di esperienza internazionale, che hanno notevoli valori tecnici. Ho ammirato, e continuo ad ammirare, il lavoro di Simone Inzaghi che ha intrapreso un percorso di crescita. Quando guardo l’Inter mi accorgo che tutti sanno che cosa devono fare, hanno lo spartito stampato in testa e raramente se lo dimenticano. Può capitare qualche scivolone, come a Firenze la settimana scorsa, ma nel complesso stiamo parlando di una squadra che ha una grande continuità di rendimento».

Come vede questa volatona per lo scudetto?

«Non riesco a dire chi possa essere favorito. Voglio gustarmela tutta, pedalata dopo pedalata. Penso che marzo sarà il mese decisivo».

Si aspettava la frenata del Napoli con l’Udinese?

«Ho visto la partita e devo dire che il Napoli ha dato tutto quello che aveva. E questo è un merito. I ragazzi di Conte hanno finito con la lingua fuori, erano stanchissimi. Il pareggio ci può stare anche perché giocavano contro una squadra, l’Udinese, molto fisica: la prestazione, dal punto di vista dell’impegno, c’è stata e Conte può essere contento di questo. Ritengo che lui, a Napoli, stia facendo una specie di capolavoro, in una città che è innamorata di calcio e di bellezza e lui, il mio amico Antonio, sta regalando grandi emozioni. Contro la Lazio all’Olimpico sarà una partita ad alto contenuto estetico perché sia il Napoli sia la squadra di Baroni giocano un bel calcio. Credo che Conte, allenatore di caratura internazionale, saprà toccare le corde giuste per ottenere dalla squadra il massimo. Lui è un maestro in queste situazioni».

Non aver sostituito Kvara può essere stato un errore?

«I dirigenti, assieme a Conte, avranno sicuramente riflettuto. Ricordo sempre che il mio Milan vinse lo scudetto e Van Basten giocò pochissime partite perché era infortunato. Non è il singolo che determina, ma il gruppo. E Conte, a Napoli, in pochissimo tempo, ha saputo costruire un gruppo coeso dove tutti si sacrificano e lottano per un unico obiettivo».

Non avere impegni internazionali può aiutare il Napoli nella volata scudetto?

«Penso proprio di sì, perché c’è la possibilità di allenarsi con regolarità durante la settimana, non ci sono lunghi viaggi da affrontare, non si sprecano energie fisiche e nervose e, soprattutto, si possono evitare infortuni. L’Inter, invece, che è impegnata in Champions League, dovrà gestire bene le risorse e le energie dei vari elementi. Il turnover diventa fondamentale».

ilnapolista © riproduzione riservata