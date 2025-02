La quarta era del bagarinaggio: i ticket-bot hanno creato un problema su scala industriale (Telegraph)

Provate a prendere un biglietto per un grande evento, online: è una gara persa in partenza. I siti di rivendita secondaria offrono ormai prezzi indecenti

Ah, i vecchi bagarini. Che nostalgia. Adesso ci sono i bot. E quelli non li freghi, è tecnicamente impossibile. Per cui: vuoi due biglietti per il prossimo derby di Londra tra Arsenal e Chelsea? 1.817,40 sterline grazie, anche se ne costerebbero 163,60. O la partita del Sei Nazioni di sabato tra Inghilterra e Francia a Twickenham 808 sterline l’uno, un biglietto che ne costerebbe 50. Tutto così: calcio, ovviamente, ma anche freccette, tennis, e grandissimi eventi non sportivi. “E’ un problema su scala industriale”, scrive il Telegraph.

Secondo un esperto del settore, Tim Payton, siamo ora alla fase quattro della storia del bagarinaggio. La prima fase è stata quando le persone facevano la fila alla biglietteria e poi c’era il bagarino all’angolo della strada. La seconda fase è arrivata con Internet e l’emergere del “bagarino da camera”, che avrebbe comprato e venduto col computer. Poi è arrivato l’uso di massa dei telefoni cellulari e un’ulteriore nuova immediatezza e flessibilità. Ma nessuna transizione è stata più significativa (e presumibilmente dannosa) dello sviluppo dei Ticket Bots; software online altamente sofisticati che aiutano gli acquirenti a raccogliere grandi quantità di biglietti.

“Basta guardare alcuni dei ricarichi da capogiro e l’enorme volume di biglietti pubblicizzati per capire perché i siti secondari siano così proliferati – scrive il giornale inglese – Sì, a volte c’è ancora una vera necessità per i veri fan di rivendere biglietti che non vogliono più o non possono più usare. Ma è anche chiaro che qualcosa non va quando gli eventi di punta vanno a ruba a una velocità vertiginosa prima che numerosi biglietti vengano immediatamente pubblicizzati su siti secondari a prezzi straordinari”.

“Le probabilità, dice un insider del settore, sono a favore del bot, con il software (che è apertamente pubblicizzato per la vendita online) impostato per accedere automaticamente a più browser nel tempo che un normale essere umano potrebbe impiegare per digitare le prime lettere del proprio nome. I bot scansionano anche Internet per acquistare immediatamente qualsiasi rivendita a prezzi ragionevoli”.

Alcuni bagarini sono così sicuri di accaparrarsi i biglietti che iniziano a pubblicizzarne la vendita prima che siano stati messi in vendita ufficialmente.

Alcuni sostengono che tutto questo è semplicemente una questione di forze di mercato e, se un tifoso volesse pagare cifre esorbitanti per assistere a un evento, perché dovrebbe importare a qualcun altro? Si tratta, dicono, di una semplice domanda e offerta e ci sono stati avvertimenti che una nuova regolamentazione potrebbe portare il mercato della rivendita completamente nella clandestinità.

Dopo il disastro di Hillsborough in Inghilterra è diventato illegale rivendere biglietti per partite di calcio in questo paese senza l’espresso permesso del club, alcuni dei quali hanno accordi con siti di biglietti secondari. Non è illegale rivendere biglietti per altri eventi sportivi o culturali, ma gli organizzatori di spesso lo proibiscono come parte delle loro termini e condizioni.

