La mini-fuga di Conte: è riuscito sempre a vincere lo scudetto quando staccava di 3 punti le inseguitrici

Sportmediaset: il tecnico ci è riuscito quattro volte su quattro, dal campionato 2011/12. Il Napoli dovrà trasformare l’addio di Kvara in una motivazione per centrare un’impresa storica.

Dopo la sconfitta di ieri dell’Inter contro la Fiorentina, il Napoli è ora a +3 sui nerazzurri con lo stesso numero di partite e può tentare una “mini-fuga” verso lo scudetto, cosa che è sempre riuscita ad Antonio Conte in Serie A.

Conte è riuscito sempre a vincere lo scudetto ogni volta che è riuscito a staccare di 3 punti le inseguitrici

Sportmediaset scrive:

Testa bassa e pedalare, come da slogan contiano. Dalle parti di Castelvolturno nessuno stato di esaltazione dopo il ko dell’Inter che consente al Napoli di tenersi il comando della classifica adesso con un piccolo patrimonio di tre punti in più. Modesto vantaggio ma che, nelle mani di Antonio Conte, così racconta la storia, nel passato si è trasformato per le rivali in un distacco incolmabile. A questo si aggiunge un senso di ulteriore compattezza tra allenatore e il gruppo squadra, dopo la chiusura del mercato in cui il Napoli ha dovuto lasciar andare Kvarastkhelia senza riuscire a sostituirlo. Trasformare questa delusione in una motivazione per centrare un’impresa storica, un traguardo non preventivato a inizio stagione. Al centro sportivo, Conte lavora sugli aspetti psicologici piuttosto che su quelli tecnici: tenere alta la pressione, evitare i cali di concentrazione. C’è l’Udinese domenica sera al Maradona, incrocio da vincere per allungare sull’Inter sollecitandone uno stato di tensione.

I 3 punti in più si sono dimostrati per Antonio Conte una via di fuga per la vittoria:

Nel 2011/12, giornata 34: Conte sulla panchina della Juventus vince con la Roma, allunga a 3 punti sul Milan e non viene più ripreso. Serie A 2012/13, giornata 8: Conte batte il Napoli, lo mette dietro di tre lunghezze, e diventa irraggiungibile. L’anno seguente, giornata 14: Conte mette tra sé e la Roma tre punti con i quali diventa imprendibile. Alla prima stagione con l’Inter Conte non riesce mai a guadagnarsi i tre punti di vantaggio, ma quando lo fa nel campionato 2020/21, alla giornata 23, chiude con lo scudetto.

ilnapolista © riproduzione riservata