La Liga denuncerà il Real Madrid per la lettera contro l’arbitraggio spagnolo (As)

I blancos si erano lamentati dopo la sconfitta contro l’Espanyol. Le indagini potrebbero portare a una sanzione nei confronti del club.

La Liga ha deciso di denunciare alla Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola (Rfef) la lettera pubblicata dal Real Madrid contro l’arbitraggio in seguito alla gara persa 1-0 con l’Espanyol. Nella lettera, i blancos avevano chiesto gli audio degli arbitri, in particolare per l’episodio del possibile cartellino rosso a Carlos Romero (autore del gol) e per la rete annullata a Vinicius. Il club non riteneva giuste, infatti, le decisioni prese successivamente.

La Liga denuncerà il Real Madrid per la lettera contro l’arbitraggio spagnolo

Come riportato da As:

Javier Tebas, presidente della Liga, aveva già reso pubblica la sua intenzione di denunciare la lettera del Real Madrid. Una volta che la denuncia è stata presentata, la Commissione disciplinare della Rfef richiederà che il Real venga accusato e si apriranno le indagini, che potrebbero portare a una sanzione nei confronti del club. La Liga è sostenuta dal resto dei club che fanno parte del maggior campionato spagnolo. Infatti, tutti hanno mostrato frustrazione per l’atteggiamento dei blancos nei confronti dell’arbitraggio spagnolo.

La dura lettera dei blancos alla Federcalcio spagnola

“Gli eventi accaduti in questa partita hanno superato qualsiasi margine di errore umano o interpretazione arbitrale. Ciò che è accaduto allo stadio Rcde rappresenta il culmine di un sistema arbitrale completamente screditato, in cui le decisioni contro il Real Madrid hanno raggiunto un livello di manipolazione e adulterazione della competizione che non può più essere ignorata. Le due decisioni arbitrali più gravi di questa partita hanno rivelato ancora una volta i doppi standard con cui viene arbitrato il Real Madrid (…)“.

ilnapolista © riproduzione riservata