La Juve affonda e sui social impazza la nostalgia di Andrea Agnelli

Dopo la doppia eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia i tifosi bianconeri chiedono a gran voce il ritorno di un dirigente che dia forza alla società e ci metta la faccia

Le deludenti prestazioni della Juventus, l’uscita prima dalla Champions e poi dalla Coppa Italia, hanno dato un duro colpo a tutto l’ambiente Juve e soprattuto ai tifosi che ora non invocano solo più il ritorno di Allegri in panchina, ma anche quello di Andrea Agnelli alla dirigenza del club bianconero.

Aggiorniamo il palmares: la Juventus a gestione Elkann (escludendo quindi gli anni di Andrea Agnelli) vanta nel suo palmares:

– 1° posto in Serie B (2006-2007)

– ½ Coppa Italia (2023-2024, vinta con ancora gli uomini di Andrea in campo e panchina) pic.twitter.com/SxqHBe5OMT — Mi chiamavano El Turro 🍉 (@elturro666) February 26, 2025

Smurfette10: Che disastro la mia #Juventus manco in semifinale questo allenatore ci ha portato…rivoglio andrea agnelli e una società fatta da uomini veri che di calcio ambiente conoscono ..a chi osannava #motta guardate che schifo… #allegri con quel poco che aveva ci ha fatto vincere Ridate la Juventus agli Juventini: Andrea Agnelli, Michel Platini, Alex Del Piero, Antonio Conte. Come in passato si fece con Trapattoni e Marcello Lippi. — Daniele Spadaro (@DanieleSpadaro) February 26, 2025 Storiedituttigiorni: Più che Thiago Motta io licenzierei presidente amministratore delegato Direttore generale direttore marketing e tutti quei coglioni che prendono soldi a sbafo #JuventusFC rivogliamo Andrea Agnelli

Miriam: Si io lo sostengo, perché un allenatore così NON VA LASCIATO SOLO,la dirigenza della JUVE NON ESISTE. NON ABBIAMO UNA FOTTUTA IDENTITÀ. NON ABBIAMO NESSUNO DI APPARTENENZA,NON ABBIAMO UN ANDREA AGNELLI CHE SCENDE AI MICROFONI E DICE VERGOGNA E IL GIORNO DOPO LI RADUNA PER URLARE.

Chiedo

A tutti quelli che “allegriout” siete ora (almeno) contenti del BELGIUOCO di Motta?

Contenti?

Contenti? Rivoglio la Juve

Rivoglio la società in mano ad Andrea Agnelli e la squadra in mano a Max Allegri#JuventusEmpoli #Mottaout #allegri #FinoAllaFine — i am a (@d_ancingking) February 26, 2025

Ci sono addirittura citazioni poetiche tratte da una canzone di Noemi per l’ex presidente

“Non so più quante volte ti ho cercato Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna Non so più quante notti ti ho aspettato Per finire a ingoiare tutta la paura Di rimanere sola In questa stanza buia Solo tu sei la cura per me” (la Juventus FC ad Andrea Agnelli )

