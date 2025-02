Il contratto di Gasp scade a fine stagione e non ci sono voci di un rinnovo. “Il matrimonio potrebbe finire se lui e il club capissero che il ciclo si è esaurito”.

La Gazzetta: “Il matrimonio tra Gasperini e l’Atalanta potrebbe finire”. In verità è già finito. Quello dell’Atalanta è un fallimento che forse fa più rumore di Milan e Juventus. Passare il turno di Champions contro il Brugge doveva essere abbastanza semplice. Così non è stato con evidenti conseguenze sul rapporto tra Gasperini e Atalanta. Il Napoli in verità lo aveva scritto tempo fa. Il contratto del Gasp scade a fine stagione e voci di rinnovo non ce ne sono. Oggi è la Gazzetta ad accorgersi per la prima volta di “ciclo finito”.

“Il matrimonio potrebbe finire se Gasperini e il club capissero che il ciclo si è esaurito”

Scrive la Gazzetta con Andrea di Caro:

Celebrata come la più europea delle nostre squadre per il gioco espresso per l’Europa League vinta lo scorso anno, si sta sciogliendo come un cioccolatino al sole di ferragosto. A un certo punto dopo la striscia di undici vittorie cosecutive, impreziosite dal 3-0 al Maradona contro il Napoli, erano aumentate anche le chance scudetto. E lo stesso Gasperini, forte anche del prolifico momento di Retegui, non si nascondeva ammicando alla possibilità. Dopo il sole, invece, il diluvio e si fa fatica a vedere l’arcobaleno.

Dopo la Supercoppa, a cui Gasp pareva aver rinunciato in partenza con la formazione schierata contro l’Inter, sono

arrivati nelle successive dodici partite tra campionato e Coppe: 3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, con l’eliminazione da Champions e Coppa Italia. Il terzo posto in campionato al momento garantisce almeno la qualificazione alla prossima Champions(obiettivo principale quest’ anno), ma stavolta non ci sentiamo di giurare che il matrimonio tra Gasp e l’Atalanta proseguirà anche il prossimo anno, soprattutto se lui e il club capissero insieme che lo straordinario ciclo si è esaurito.

