La fase difensiva del Real Madrid non è un problema di facile soluzione: togliere un attaccante potrebbe non servire

Con un attacco da sogno composto da Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham e Rodrygo, ci si aspettavano grandi cose dal Real Madrid. Se le aspettava anche The Athletic. Nonostante la squadra di Carlo Ancelotti sia di nuovo in testa alla Liga (a più uno sull’Atletico), le cose non sono andate così lisce come molti si aspettavano.

Questa sera la prima di tre sfide fondamentali per la stagione. Il derby contro l’Atletico Madrid e lo spareggio in Champions contro il Manchester City per raggiungere gli ottavi.

La fase difensiva del Real Madrid è il tasto dolente della stagione di Ancelotti

La sezione sportiva del New York Times evidenza dei problemi per il Real Madrid nel momento in cui deve affrontare squadre di alto livello.

“Sono stati battuti dal Barcellona (due volte), dal Liverpool, dal Milan e dal Bilbao. La sconfitta per 5-2 del Barcellona nella finale di Supercoppa spagnola di gennaio dopo una sconfitta per 4-0 sempre contro il Barça a ottobre ha portato Ancelotti a riconsiderare le sue tattiche per le grandi partite, con la possibile soluzione di mettere in panchina una delle quattro stelle d’attacco. Lo scorso fine settimana, il Madrid ha perso 1-0 in trasferta contro l’Espanyol, quarto in fondo alla Liga, in una partita in cui Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham e Rodrygo erano di nuovo tutti titolari“.

Il tasto dolente del Real è la fase difensiva e di certo gli infortuni non aiutano. “Il Real non avrà un difensore centrale senior in forma disponibile per entrambe le partite… ma questa è un’altra storia. Quindi, cosa sta andando storto per loro in quelle grandi partite? Al centro dei problemi del Madrid contro altre squadre di prima qualità c’è l’incapacità di impedire ai loro avversari di costruire attacchi attraverso il centro del campo“.

Questi problemi non sono mai stati più evidenti come nella sconfitta contro il Barcellona al Bernabeu il 26 ottobre. Quella sera Vinicius Jr e Mbappé erano poco convinti in fase difensiva.

“Il Madrid ha cercato di essere più alto e reattivo nella finale di Supercoppa un paio di mesi dopo, attento a non dare ai centrocampisti più arretrati del Barcellona troppo tempo per pensare con la palla“.

Ma anche quell’approccio ha portato con sé i suoi problemi, con i movimenti di Gavi e Pedri che hanno mandato fuori fase i due centrocampisti di contenimento del Madrid. “Bastano due passaggi incisivi al centro e il Madrid si apre“.

“Una fonte dello staff tecnico ha suggerito dopo la finale di Supercoppa che il Real Madrid non può giocare un blocco più basso poiché significherebbe che uno degli esterni dovrebbe difendere sulla fascia“.

E se Ancelotti togliesse un attaccante…

Ovviamente, rimanere più bassi e invitare alla pressione una squadra orientata all’attacco, debole nei duelli uno contro uno, non sembra essere una soluzione valida ai problemi del Madrid. Essere più avventurosi allunga la squadra. Insomma difficile trovare la quadra giusta. “Il primo passo logico, quindi, è quello di rimuovere uno dei quattro giocatori d’attacco per formare un centrocampo più stabile contro squadre più forti, ma è più facile a dirsi che a farsi, data la qualità, lo status e la forma realizzativa di ogni membro della prima linea del Madrid”.

Anche Ancelotti è perfettamente cosciente che non basta togliere un attaccante per risolvere il problema. Anche perché “Valverde sarebbe probabilmente il giocatore da schierare sul lato destro del centrocampo, un ruolo che fonti vicine alla squadra dicono che preferisce non giocare. Bellingham deve quindi spostarsi a sinistra, poiché non ci si può fidare di Vinicius Jr per difendere il fianco, lasciando il Madrid esposto agli stessi problemi incontrati nella prima sconfitta del Clasico a ottobre: ​​un 4-4-2 piatto che consente agli esterni di spostarsi nello spazio. Resta da vedere come Ancelotti affronterà queste tre partite contro l’Atletico e il City“.

ilnapolista © riproduzione riservata