La comunicazione di Conte è pari al suo talento di allenatore (Repubblica)

Corbo: “Porta il Napoli oltre il guado dell’utopia Garnacho per accendere i fari sui prossimi mesi. Il profeta del quarto scudetto rimarrà a Napoli, è immerso nel programma”

Su Repubblica Antonio Corbo scrive delle nuove prospettive annunciate da Conte in conferenza stampa prima di Napoli-Udinese. Corbo è sicuro: Conte rimarrà a Napoli, non andrà da nessuna parte la prossima stagione.

“Porta il Napoli oltre il guado dell’utopia Garnacho per accendere i fari sui prossimi mesi”

Scrive Corbo su Repubblica:

Da ieri pomeriggio il quarto scudetto del Napoli sembra più vicino. Nuove sembrano l’atmosfera e le prospettive. […]

Ed ecco Conte con un tempestivo intervento. La comunicazione è pari al suo talento di allenatore. Porta il Napoli oltre il guado dell’utopia Garnacho per accendere i fari sui prossimi mesi. Il profeta del quarto scudetto vi è riuscito. Da ieri si sa molto di più. Rimarrà, si trova bene a Napoli, gli piace la città che sta conoscendo nelle sue note profonde, finalmente un allenatore che non si nasconde […]. Da escludere quindi che possa andar via, meno che mai rispondere alle sirene della Roma. È già immerso nel programma.

Conte a Napoli è di passaggio, è fisiologico. Ma godiamocelo tutto fin quando ci sarà

Non è certo un caso se Paolo Sorrentino per il suo film su Napoli “Parthenope” ha scelto come canzone portante “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. Napoli può addormentarti o ferirti a morte, per citare La Capria. Di certo non ti sorprende. Le dinamiche di tante situazioni sono chiare con anni di anticipo. Vale anche per le sorti del Calcio Napoli. I tifosi hanno una certa dimestichezza nel decrittare i rapporti tra gli allenatori e De Laurentiis. Allenatori quasi tutti di primissimo piano. Alcuni di portata superiore al Napoli. Per dirla in breve, tecnici che non ci saremmo potuti permettere se non per un breve periodo di tempo. È fisiologico, non c’è nulla di male. È un miracolo che si ripete. Antonio Conte appartiene a questa categoria. Ha un contratto di tre anni. Lo sappiamo. Ma sappiamo anche, per esperienza, che dalle nostre parti quando un allenatore arriva a parlare di centro sportivo, vuol dire che le cose non si mettono bene. È malacqua, per fare un’altra citazione letteraria.

ilnapolista © riproduzione riservata