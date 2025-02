La cessione di Kvaratskhelia gli ha tolto qualità, ma ha alleggerito la pressione sulla sua panchina di Conte

“Se andrà male, nessuno potrà negare che l’addio a Kvara ha indebolito la squadra e la partita di ieri ne è stata la dimostrazione”.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento del Napoli che, nonostante il pareggio contro Roma e Udinese, è ancora nettamente favorito per la vittoria dello scudetto, anche dopo la cessione di Kvaratskhelia

“Conte è un formidabile aggregatore di spogliatoi, sa compattare il gruppo. Come José Mourinho, è un maestro nella costruzione del nemico, inteso come un coacervo di forze ostili e oscure. In pratica, il “noi contro tutti”, che funziona perché carica i giocatori e l’ambiente. A Napoli, per giunta, può far leva sul solito sentimento della squadra del Sud contro il potere delle grandi del Nord.

La cessione di Kvaratskhelia gli ha tolto qualità, ma ha alleggerito la pressione sulla sua panchina. Se andrà male, nessuno potrà negare che l’addio a Kvara ha indebolito la squadra e la partita di ieri ne è stata la dimostrazione. Un dribbling del georgiano avrebbe forse scardinato la difesa dell’Udinese”.

