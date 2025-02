Kolo Muani alla Juventus ha buttato via mesi di frustrazioni con il Psg, ignorato da Luis Enrique (L’Equipe)

Nemmeno nei suoi sogni avrebbe immaginato un esordio così straordinario. È passato dal piumino sulla panchina del Psg, ai gol a raffica con la Juve

Lo stupore dei francesi dell’Equipe che vedono Kolo Muani segnare a raffica con la maglia della Juventus. Domani a Torino la squadra di Motta affrontare il Psv in Champions League, e i tifosi confidano molto nel francese. Soprattutto dopo cinque gol in tre partite, di cui due doppiette.

“Randal Kolo Muani, ieri avvolto in un piumino sulla panchina del Psg, sguardo cupo e minutaggio scarso, oggi marcatore seriale con la maglia bianconera, ampio sorriso e zero dubbi sul suo status in squadra“.

Kolo Muani è arrivato con l’appetito di chi scalpita da troppo tempo

Ha ormai di fatto tolto il posto di titolare a Vlahovic. Con lui in campo, “la Juve ha appena vinto due partite di Serie A, cosa che non succedeva da inizio novembre, e questo nuovo slancio è trainato dal 26enne nazionale francese“.

“Probabilmente nemmeno nei suoi sogni avrebbe immaginato un simile adattamento e un esordio così straordinario. Si è messo in prima linea nell’attacco della Juventus come se avesse giocato lì tutta la vita. In due settimane in Piemonte ha buttato via mesi di dubbi e frustrazioni con il Paris, mai preso in considerazione da Luis Enrique“.

Ha trovato un club che ha creduto in lui. “Thiago Motta gli ha parlato più volte al telefono per spiegargli il suo desiderio di vederlo firmare. Da mesi l’allenatore chiedeva un’altra soluzione per il numero 9, dove Dusan Vlahovic era l’unica risorsa possibile a causa del perenne assente Arkadiusz Milik, operato prima dell’Europeo e da allora indisponibile“.

“Kolo Muani è arrivato con l’appetito di chi scalpita da troppo tempo e ha obbedito senza battere ciglio a ogni istruzione e a ogni esercizio. Le sedute sono faticose, spesso impegnative, ma lui le digerisce con buon umore. Offre una profondità che Vlahovic non sempre offre. Kolo Muani si muove costantemente, attacca lo spazio davanti a sé, lavora per il collettivo e permette al suo allenatore di far leva sulle sue qualità“.

