Kean riceve insulti razzisti sui social, Juan Jesus: “Sono con te, fratello. Vediamo come finirà stavolta”

Moise Kean è stato vittima di insulti razzisti sui social dopo il match contro l’Inter, perso dalla Fiorentina 2-1.

Il centravanti viola ha pubblicato su Instagram le chat in cui lo chiamano “scimmia“, senza coprire il nome dei vari account.

Poi lui stesso ha messo una story dove scrive: “Ancora nel 2025…”

Moise Kean ha ricevuto inoltre messaggi di supporto da parte di altri calciatori della Serie A, tra cui il difensore del Napoli Juan Jesus: Sono con te fratello, vediamo stavolta come finisce.

E la Fiorentina ha scritto un tweet in merito:

La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti.

Scrive La Repubblica:

