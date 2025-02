Inzaghi sul Var: «Su falli nostri intere trasmissioni. Inizio ad arrabbiarmi»

A Dazn: «Chi sta al Var deve richiamare. E’ già la quarta o quinta occasione»

Al termine del derby pareggiato contro il Milan, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn:

Le parole di Inzaghi

Non è facile con tutte queste partite.

«Non posso che essere d’accordo, così come non posso che fare un applauso a questa squadra per come è andata oltre gli episodi. 3 pali, 3 gol annullati per fuorigioco e un rigore clamoroso non dato: nonostante questo, siamo riusciti a risistemarla. Complimenti anche al Milan, ci ha creato delle difficoltà».

Vi aspettavate la chiamata del Var?

«Non mi va di parlarne, discorso ampio. Veniamo dal Bologna, da Riad e da questa partita. Non so quali sono le direttive: ci sta l’arbitro, c’era anche Theo con Pavlovic, ma chi sta al Var deve richiamare. E’ già la quarta o quinta occasione, per dei falli nostri ho visto fare trasmissioni di giurisprudenza sull’Inter. E’ la terza/quarta volta: comincia ad arrabbiarmi».

Come mai l’atteggiamento del primo tempo?

«C’è anche un avversario di fronte, nel primo tempo abbiamo preso il tiro del gol e basta. Dovevamo essere bravi ad attaccare meglio la profondità, ma nei 95 minuti avremmo meritato di più. Testa bassa e lavorare, è la diciassettesima partita in 2 mesi e dobbiamo continuare così».

Nel primo tempo avete faticato ad innescare i quinti: ottimo l’ingresso di Zalewski.

«E’ entrato bene, ci mancava nel nostro organico e sono contento che sia a disposizione. Ci darà una mano. Nel primo tempo il Milan ci aspettava e non volevamo concedere ripartenze, ma nonostante questo ne abbiamo concessa una che ci è costata il gol. Potevamo tecnicamente giocare meglio, ma è sempre un derby ed era la diciassettesima in neanche 2 mesi».

