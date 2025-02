Infortunio Spinazzola, Castellacci: «Può star fuori 20 giorni, ma anche oltre 40»

Il medico sportivo a Kiss Kiss Napoli: «Dipende dal grado di lesione. Il medio gluteo è un pochettino noioso, può dare risentimenti al nervo sciatico».

Il medico sportivo Enrico Castellacci è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’infortunio (lesione del medio gluteo) di Leonardo Spinazzola subito in allenamento prima del match contro l’Udinese.

Dott. Castellacci: «Spinazzola può star fuori 20 giorni, ma anche oltre 40, dipende dal grado di lesione»

Il Napoli contro i friulani è stato costretto, infatti, ad adattare Mazzocchi a sinistra, dato che anche Olivera è fermo ai box. L’uruguaiano dovrebbe rientrare per il match contro il Como; il problema del sostituto quindi si ripresenterà anche con la Lazio sabato.

Castellacci ha spiegato:

«Non rientra negli infortuni più usuali, ma può capitare. Il medio gluteo è un pochettino noioso, può dare risentimenti al nervo sciatico. Per il resto è una normale lesione muscolare, ma dipende dal grado. Se è un primo grado nel giro di 20 si rimette in sesto, poi se si tratta del secondo grado si va oltre i 40 giorni».

Conte perde i pezzi. Nell’allenamento di rifinitura di sabato, Leonardo Spinazzola si è fermato per un problema muscolare e il provino di ieri mattina non è stato nemmeno effettuato. Spinazzola ha saltato il match contro l’Udinese e prima della gara si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro. Per l’esterno azzurro ci sarà uno stop forzato di almeno un paio di settimane, con altissimo rischio di saltare anche la sfida contro l’Inter in programma al Maradona nel primo weekend di marzo. Una brutta tegola per il Napoli, che già da qualche settimana ha dovuto rinunciare alla spinta a sinistra di Olivera, il cui rientro potrebbe avvenire a Como, tra due domeniche.

ilnapolista © riproduzione riservata