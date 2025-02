Il Real ha ascoltato le registrazioni sul fallo Romero-Mbappé in Espanyol-Real ma non cambia idea sugli arbitri

Come ampiamente prevedibile, il Real rimane della sua posizione anche dopo aver ascoltato gli audio tra arbitro e Var sul fallo subito da Mbappé

Finalmente il Real Madrid ha avuto le risposte che cercava. I media spagnoli, tra cui Marca, riportano l’incontro tra il club e i vertici arbitrali fissato per ascoltare le registrazioni Var di Espanyol-Real Madrid. Durante la partita, infatti, Mbappé ha subito un fallo pericoloso che però non è stato sanzionato dall’arbitro, né il Var ha reputato di richiamare il direttore di gara.

Oggi l’incontro presso la Federcalcio tra “Cta e il Real Madrid per analizzare l’incidente tra Romero e Mbappé, nel quale il club ha chiesto l’espulsione del giocatore dell’Espanyol“.

Il Real non cambia idea: gli arbitri hanno un pregiudizio

Fonti del club hanno rivelato a Marca cosa sia stato detto durante l’incontro. “Il Cta nega un pregiudizio negativo nei confronti del Madrid nell’arbitraggio, logicamente, ma il Club lo vede e lo ha espresso come tale“.

«È stato come previsto. Sono state esaminate le registrazioni audio della partita contro l’Espanyol. Sono state discusse quelle decisioni, ma ciò non ha cambiato la precedente opinione del club sulle decisioni prese in quella partita», hanno commentato al club.

Ere quantomeno fantasioso ipotizzare un risultato diverso. “Il Madrid continuerà a insistere sulla sua idea di un cambiamento sostanziale nel sistema arbitrale“.

Polemiche per il match di Liga tra Espanyol e Real Madrid; i catalani hanno battuto i blancos 1-0 con il gol di Carlos Romero, protagonista di un fallo duro ai danni di Kylian Mbappé nel primo tempo; se fosse stato espulso, infatti, non avrebbe potuto decidere il match. Marca scrive:

La migliore notizia per il Real Madrid è che Mbappé si è salvato dopo un’entrata criminale di Carlos Romero, che Iglesias Villanueva ha visto dal Var come la cosa più normale del mondo; solo in considerazione dei gesti di dolore dell’attaccante, ha deciso di dare il giallo al calciatore dell’Espanyol. L’errore arbitrale, tuttavia, non dovrebbe servire come scusa per il Madrid, che non è riuscito a concretizzare.

