Atalanta, il presidente yankee bacchetta Gasperini: «Ha sbagliato su Lookman, è andato contro la nostra policy»

Pagliuca alla Gazzetta: «Non siamo orgogliosi del suo errore. Non saremmo dove siamo ora se non fosse per Lookman, o De Ketelaere… Reazione emotiva e infelice»

In casa Atalanta continua a tenere banco il caso dello scontro a distanza tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman. Questa mattina è intervenuto sulla questione anche il co-presidente del club, Stephen Gerard Pagliuca in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Pagliuca alla Gazzetta dello Sport:

«Vogliamo lasciarci alle spalle questa vicenda e penso che l’abbiamo fatto vista la vittoria per 5-0 a Empoli. Queste partite sono sempre molto sentite, ci piace la passione con cui vengono giocate. Abbiamo un grande allenatore, molto passionale. Ha commesso un errore parlando di un singolo, perché all’Atalanta abbiamo una policy: se le cose vanno male, la colpa ce la prendiamo noi, guardiamo a noi stessi, a come fare meglio.

I giocatori stanno facendo una stagione straordinaria, non saremmo dove siamo ora se non fosse così, senza l’apporto di Lookman, di De Ketelaere… Di tutta la squadra, dovrei nominarli tutti. Abbiamo affrontato il Bruges senza 5 giocatori importanti, tutti infortunati. Quella di Gasperini è stata una reazione emotiva, infelice, un errore che è andato contro la nostra policy e una cosa di cui non andiamo orgogliosi. Ma ripeto, Gasp resta una grande allenatore».

Al termine di Empoli-Atalanta 0-5, Ademola Lookman ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Scudetto?

«Concentriamoci su ogni partita. Pensiamo alla prossima contro il Venezia. Poi vedremo».

Tutto alle spalle con Gasperini?

«Abbiamo finito? (con l’intervista, ndr)»

