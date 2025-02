Il presidente della Federcalcio spagnola Louzán: «Il sistema arbitrale spagnolo cambierà»

All’incontro con le squadre della Prima e Seconda Divisione, la Liga e gli arbitri. «Siamo qui per ascoltare e trovare un sistema che piaccia a tutti». Ma il Real diserta la riunione

Rafael Louzán, presidente della Federazione, prima di un incontro con le squadre della Prima e Seconda Divisione, la Liga e gli arbitri, è stato schietto: «Il sistema arbitrale spagnolo cambierà».

Una dichiarazioni d’intenti ben precise che arriva dopo le polemiche sollevate dal Real Madrid. Louzán ha poi continuato:

«Tra le altre cose, è per questo che siamo qui, per ascoltare i club e trovare un sistema che piaccia a tutti. Ci sarà un cambiamento nel modello strutturale Non vorrei correre troppo, ma questa è la realtà. Per prima cosa ascolteremo tutte le parti».

Louzán: «Sono tutti qui per trovare il percorso giusto per quel cambiamento». Tutti tranne il Real Madrid

Le parole del presidente della Federcalcio Louzán riportate da Marca. «Sulla base di questo dialogo e ascoltando tutte le parti, compresa LaLiga, inizieremo il percorso giusto per trovare quel cambiamento. Tuttavia, vorrei sottolineare l’importante ruolo che svolgono gli arbitri nel calcio spagnolo», ha affermato il presidente della Federazione.

Louzán ha ricordato l’assenza del Real Madrid. «L’accoglienza dell’iniziativa è stata meravigliosa. Sono tutti qui. Beh, tutti tranne un club molto importante che ha deciso di non venire». In precedenza, anche Rafa Yuste, rappresentante del Barcellona, ​​aveva inviato un messaggio. «Siamo venuti per unirci, ed è ciò di cui ha bisogno il calcio spagnolo».

Il Real Madrid torna sulla sconfitta contro l’Espanyol viziata da un rosso non dato all’autore del gol vittoria. Sul sito del Real Madrid un comunicato stampa che annuncia un reclamo formale alla Federcalcio spagnola. Marca lo definisce “l’attacco definitivo” alla classe arbitrale spagnola.

Quella tra Real, federazione e classe arbitrale è “una guerra che dura da molto tempo ma che sta vivendo uno dei suoi momenti di massima tensione”.

“Il club ha inviato alla Federazione una dura lettera di protesta, pubblicata sul proprio sito web”, spiega Marca.

