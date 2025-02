Il perito sordomuto legge il labiale di Rubiales al processo: «Dice “posso darti un bacio?”»

Giornata cruciale al processo all’ex presidente della Federcalcio spagnola, accusato di abusi alla giocatrice della nazionale

Oggi è uno dei giorni più importanti nel processo in Spagna per il bacio non consensuale tra Rubiales e Jenni Hermoso, alla premiazione dei Mondiali femminili del 2023. Un processo seguitissimo. Oggi prendono la parola gli esperti, per le perizie. In particolare entra in scena la lettura labiale delle parole pronunciate da Rubiales alla giocatrice pochi istanti prima del bacio.

Parla l’esperto David Murillo, assistito da un interprete della lingua dei segni, perché è sordomuto. Risponde all’avvocato di Rubiales. E dice: “Sono una persona sorda dalla nascita e grazie ai nostri sforzi a livello familiare e sociale… ho sviluppato la capacità di leggere le labbra per esprimermi nella società. Ho anche esperienza con il comando della Guardia Civil. A seconda della qualità del video, accetto o meno l’incarico. In questo caso ci siamo seduti al computer usando un programma di alta qualità per visualizzare le immagini. Abbiamo guardato due video, uno di RTVE e un altro caricato su TikTok”.

“Quello di TikTok era migliore, sembrava più vicino e l’immagine era più nitida. L’abbiamo solo visualizzato ingrandendo l’immagine e mettendola al rallentatore. Lì abbiamo visto chiaramente cosa ha detto Rubiales. L’analisi è durata circa due secondi o meno. Ha detto: “Posso darti un bacio?” Non c’è dubbio. L’ho visto diverse volte e lo confermo.”

ilnapolista © riproduzione riservata