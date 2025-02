Conte, una vita alla Juventus e la dimora a Torino, ha chiesto e ottenuto l’aiuto da casa. Bicchiere assolutamente mezzo pieno, a conti fatti

Il paradosso è che Napoli deve ringraziare la Juventus (Corsport)

Dopo Juventus-Inter 1-0, scrive il Corriere dello Sport:

Conte, una vita alla Juventus e la dimora a Torino, ha chiesto telepaticamente e ottenuto concretamente l’aiuto da casa, da spettatore sul divano: per l’incredibile rivalità sportiva con Madame è paradossale o quasi un’ironica nemesi pensare che il popolo azzurro – tifosi, squadra, club – debba ringraziare la Juve, ma la vittoria contro l’Inter ha trasformato il pari con la Lazio di sabato in un punto guadagnato. Il tutto, dicevamo, a una manciata di giorni dal testa a testa in agenda al Maradona a inizio marzo, considerando che la data non è ancora certa e oscilla tra l’1 e il 2. Bicchiere assolutamente mezzo pieno, a conti fatti. Al netto del rammarico di aver subito la manata di Dia (il 2-2) all’87’.

Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo”

Arrigo Sacchi scrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Del Napoli di Conte scrive:

Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta.

Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio. Trasferta delicatissima, soprattutto alla luce di alcune assenze che hanno costretto Conte a modificare il consueto assetto. Eppure, fino a pochi minuti dalla fine, la sua squadra era in vantaggio. Ho notato un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Conte, ma questo è normale dopo la grande galoppata che hanno compiuto fino a questo momento. C’è tempo per rimettere benzina nei muscoli e per recuperare qualche infortunato. In ogni caso, per quello che si è visto in questa stagione, i ragazzi di Conte stanno facendo una specie di miracolo. Non sono la squadra più forte (l’Inter, per me, è superiore), però riescono sempre a stare ad altissimi livelli grazie alla grinta, alle conoscenze e al coraggio.

ilnapolista © riproduzione riservata