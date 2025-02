Il centravanti muscolare è stato reso tonico dalla «cura» d’un dietologo. Ha segnato a quattro squadre tra le prime sette in classifica

Il nuovo Lukaku ha perso nove chili (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Non si può chiedere ad un gigante di un metro e novantuno di ridursi improvvisamente in una «silhouette»; e non si può però negare che l’ultimo Lukaku sia un centravanti muscolare ma reso tonico dalla «cura» d’un dietologo. Antonio Conte, che con la bilancia ci scherza (ritoccandola verso l’alto, raccontano conoscenti ed amici): il confine tra la verità e le leggende metropolitane è spesso sottile, ma – sussurrano le voci di dentro – il Big Rom che corre ad abbracciare il suo su mentore dopo essersi liberato di Madame s’è appena lasciato alle spalle nove chili, li ha asciugati attraverso un piano di rientro sostenuto a suon di gol.

La Gazzetta ricorda che Lukaku Ha dato il meglio di sé contro le grandi, smentendo quel che dicevano i tifosotti su di lui:

Sarà un caso, e non lo è, ma contro le grandi Lukaku s’è sempre calato nei panni di Big Rom: ha segnato a quattro delle prime sette in classifica, ha provveduto a sbarazzarsi della Roma, ha indirizzato il blitz di Firenze con un assist (per Neres), poi ci ha messo l’autografo dal dischetto, ha aggiunto un altro assist con il Verona e contro Atalanta e Juventus ha provveduto da sé, capocciata decisiva per il 2-3 a Bergamo e freddezza rassicurante dal dischetto contro la Vecchia Signora.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Non tutti i giocatori hanno staccato la spina, dopo la vittoria di sabato scorso al Maradona contro la Juventus. Romelu Lukaku è rimasto infatti barricato nella sua abitazione di Cuma, dove il bomber belga si è fatto montare una palestra personale e super accessoriata, in cui ha la possibilità di tenersi in forma persino nei momenti di relax. Attrezzi di tutti i tipi: dai pesi alla cyclette e al tapis roulant, con tanto di scritte motivazionali sulle pareti per trovare sempre gli stimoli giusti, che sono necessari a un atleta non più in erba (31 anni compiuti) per mantenersi sempre al passo di compagni di squadra e soprattutto avversari più giovani di lui.

Lukaku ha una struttura muscolare imponente e nella sua carriera ha sempre dovuto combattere anche con la bilancia, sapendo di correre più di altri il rischio di finire in sovrappeso. Per questo i tre giorni di vacanza concessi da Conte al Napoli potevano diventare addirittura un fastidioso boomerang per Big Rom, che non ha alcuna intenzione di gettare al vento i sacrifici fatti nei mesi scorsi per rimettersi al passo del gruppo azzurro, dopo aver saltato suo malgrado entrambe le fasi del ritiro estivo: a Dimaro e poi a Castel di Sangro.

Lo stakanovista Lukaku non ci ha fatto caso e si è dato da fare nella sua abitazione di Cuma, postando su Instagram un eloquente video che lo ritrae in piena attività, alle prese con gli attrezzi della sua personalissima palestra casalinga. Sullo sfondo una lunga scritta motivazionale, in bella vista tra la parete e il soffitto. “La preparazione batte la paura del fallimento”. E poi il sequel. “ Lascia stare il rumore e mettiti al lavoro per vincere a tutti i costi: inizia qui il lento cammino verso i successi finali”.

